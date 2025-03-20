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Брюс Уиллис дал Самюэлю Джексону совет, который изменил его карьеру

Киев • УНН

 • 161637 просмотра

Брюс Уиллис посоветовал Сэмюэлю Джексону найти персонажа, к которому можно возвращаться в любых фильмах. Джексон прислушался к совету и выбрал роль Ника Фьюри в Marvel.

Брюс Уиллис дал Самюэлю Джексону совет, который изменил его карьеру

Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон работали вместе во многих фильмах и за кадром съемок именно Уиллис помогал Джексону, давая ему советы, которые, как он теперь признается, во многом изменили его карьеру.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Сэмюэл Джексон отметил 70-летие своего партнера по фильму "Крепкий орешек с местью" Брюса Уиллиса. Будущие коллеги встретились впервые на съемках третьего фильма "Крепкий орешек", который вышел на экраны в 1995 году. Тогда кинолента собрала 366 миллионов долларов, став самым кассовым фильмом года.

Именно там, на съемочной площадке "Крепкого орешка", Уиллис дал своему партнеру по фильму совет, который тот запомнил и воплотил в жизнь.

Он сказал мне: "Надеюсь, ты сможешь найти персонажа, который, когда ты снимаешь плохие фильмы, и они не зарабатывают денег, ты всегда сможешь вернуться к этому герою, которого все любят". 

- рассказывает Джексон.

У Арнольда есть Терминатор. У Сильвестра есть Рокки и Рэмбо. У меня есть Джон Маккейн, говорилось в обращении Уиллиса. 

Я говорю: "О, ладно". И мне не пришло в голову, пока я не получил роль Ника Фьюри — а у меня была сделка с девятью картинами - "О, я делаю то, что сказал Брюс, у меня есть этот персонаж"

- объясняет актер.

Впервые Джексон появился в роли Ника Фьюри в сцене после титров в фильме "Железный человек" 2008 года, а впоследствии персонаж стал основным элементом кинематографической вселенной Marvel и появлялся в десятках записей в фильмах "Мстители" и "Капитан Марвел" и телесериалах, например, "Тайное вторжение". 

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Ранее Джексон рассказывал, что никогда не терял интереса к своей роли Ника Фьюри и что он предпочитает снимать миллиардные фильмы Marvel, чем выигрывать "Оскар" или гнаться за оскароносными драматическими ролями.

Я никогда не собирался позволять "Оскару" быть мерилом моего успеха или неудачи как актера. Моим мерилом успеха является мое счастье: доволен ли я тем, что делаю? Я не снимаюсь в фильмах о статуях.
Вы знаете - "Если ты снимешься в этом фильме, ты получишь Оскар". 
Нет, спасибо. Лучше я буду Ником Фьюри или буду веселиться Мейсом Винду со световым мечом

- рассказал он.

Сейчас 76-летний Сэмюэл Л. Джексон еще далек от выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют многочисленные фильмы с его ролями, которые, как ожидается, выйдут в прокат в ближайшие месяцы.

Недавно его можно было увидеть в высоко оцененной ленте "Уроки игры на фортепиано" от Netflix (адаптация бродвейской пьесы, в которой Джексон исполнил главную роль). В 2025 году Сэмюэл Л. Джексон появится в постапокалиптическом фильме "После пожара" вместе с Дейвом Батистой. 

Напомним

Близкие актера Брюса Уиллиса сообщили, что врачи обнаружили у мужчины лобно-височную деменцию.

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