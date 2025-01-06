Дочки Демі Мур не стримали емоцій після її перемоги на "Золотому глобусі"

Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус" за роль у фільмі "Субстанція". Її дочки поділилися відео цього моменту, яке швидко завірусилось у соцмережах.

Пише УНН з посиланням на відео моменту, яке опублікували в Instagram.

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Дочки Демі Мур — Скаут, Таллула та Румер Вілліс — поділилися відео цього моменту. У спільному пості в Instagram усі троє радіють, коли Керрі Вашингтон, зірка серіалу "Скандал" оголошує ім’я Мур.

Вашингтон вручала премію за найкращу актрису в кінокартині в жанрі мюзикл або комедія разом з актором Ендрю Гарфілдом, зіркою "Час жити".

Пост супроводжував підпис: "Вона це зробила".

У кімнаті також присутні американський флорист і парфумер Ерік Бутербо, а також британський фотограф Аманда де Каденет разом із сестрами Вілліс. Це відео швидко стало популярним в соціальних мережах.

Мур, яка грає головну роль у "Субстанції" разом з Маргарет Квалі, також отримала високу оцінку за свою промову під час отримання премії. Вона розповіла, як майже зневірилася в своїй кар’єрі, поки сценарій "Субстанції" не став для неї новим шансом.

"Тридцять років тому продюсер сказав мені, що я — актриса попкорну, і я вирішила, що це означає, що я не маю права на таку нагороду, що можу зніматися в успішних фільмах, які заробляють багато грошей, але мене ніколи не визнають. Я повірила в це", — поділилася актриса.

Вона додала, що кілька років тому подумала, що вже зробила все, що мала зробити:

"І тоді на моєму столі з’явився цей магічний, сміливий і абсолютно нестандартний сценарій під назвою The Substance, і Всесвіт сказав мені: ти ще не закінчила".

Завершуючи промову, Мур поділилася тим, що означає ця нагорода для неї в майбутньому.

"У ті моменти, коли нам здається, що ми недостатньо розумні, красиві, стрункі чи успішні, коли нам здається, що ми просто не достатньо хороші, одна жінка сказала мені: "Просто знай, ти ніколи не будеш достатньо, але ти зможеш виміряти свою працю, якщо просто відкладеш лінійку вимірювання", — підсумувала Мур.

Додамо

"Субстанція" - це феміністичний фільм у жанрі боді-горору, спільного виробництва Великої Британії, США та Франції, режисеркою та сценаристкою якого є Коралі Фарже.

Головні ролі виконали Демі Мур, Марґарет Кволлі та Денніс Квейд.

Фільм отримав високу оцінку критиків, багато з яких визнали роль Демі Мур у фільмі її найкращою.

У центрі сюжету — 50-річна Елізабет Спаркл, "оскароносна" актриса та ведуча фітнес-шоу, яка дізнається, що її можуть замінити молодшою та привабливішою жінкою. Втративши свою позицію на телебаченні, Елізабет дізнається про препарат, який обіцяє повернути молодість і створити "найкращу версію себе". Препарат дає змогу відтворити клітини і тимчасово омолодити організм. Так з'являється Сью — молода копія Елізабет, яка ділить з нею одне тіло. Однак з часом між ними розвивається конфлікт, і їхні стосунки перетворюються на боротьбу, повну ненависті.

У фільмі йдеться про прийняття себе, боротьбу з внутрішніми проблемами і пошук того, ким ми є насправді, коли навколо нас панують стандарти зовнішньої краси та успіху.

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