Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция". Ее дочери поделились видео этого момента, которое быстро завирусилось в соцсетях.

Пишет УНН со ссылкой на видео момента, которое опубликовали в Instagram.

Детали

Дочери Деми Мур - Скаут, Таллула и Румер Уиллис - поделились видео этого момента. В совместном посте в Instagram все трое радуются, когда Керри Вашингтон, звезда сериала "Скандал" объявляет имя Мур.

Вашингтон вручала премию за лучшую актрису в кинокартине в жанре мюзикл или комедия вместе с актером Эндрю Гарфилдом, звездой "Время жить".

Пост сопровождала подпись: "Она это сделала".

В комнате также присутствуют американский флорист и парфюмер Эрик Бутербо, а также британский фотограф Аманда де Каденет вместе с сестрами Уиллис. Это видео быстро стало популярным в социальных сетях.

Мур, которая играет главную роль в "Субстанции" вместе с Маргарет Квали, также получила высокую оценку за свою речь во время получения премии. Она рассказала, как почти отчаялась в своей карьере, пока сценарий "Субстанции" не стал для нее новым шансом.

"Тридцать лет назад продюсер сказал мне, что я - актриса попкорна, и я решила, что это означает, что я не имею права на такую награду, что могу сниматься в успешных фильмах, которые зарабатывают много денег, но меня никогда не признают. Я поверила в это", - поделилась актриса.

Она добавила, что несколько лет назад подумала, что уже сделала все, что должна была сделать:

"И тогда на моем столе появился этот магический, смелый и совершенно нестандартный сценарий под названием The Substance, и Вселенная сказала мне: ты еще не закончила".

Завершая речь, Мур поделилась тем, что означает эта награда для нее в будущем.

"В те моменты, когда нам кажется, что мы недостаточно умны, красивы, стройны или успешны, когда нам кажется, что мы просто недостаточно хороши, одна женщина сказала мне: "Просто знай, ты никогда не будешь достаточно, но ты сможешь измерить свой труд, если просто отложишь линейку измерения", - подытожила Мур.

Добавим

"Субстанция" - это феминистический фильм в жанре боди-хоррора, совместного производства Великобритании, США и Франции, режиссером и сценаристом которого является Корали Фарже.

Главные роли исполнили Деми Мур, Маргарет Кволли и Деннис Куэйд.

Фильм получил высокую оценку критиков, многие из которых признали роль Деми Мур в фильме ее лучшей.

В центре сюжета - 50-летняя Элизабет Спаркл, "оскароносная" актриса и ведущая фитнес-шоу, которая узнает, что ее могут заменить более молодой и привлекательной женщиной. Потеряв свою позицию на телевидении, Элизабет узнает о препарате, который обещает вернуть молодость и создать "лучшую версию себя". Препарат позволяет воссоздать клетки и временно омолодить организм. Так появляется Сью - молодая копия Элизабет, которая делит с ней одно тело. Однако со временем между ними развивается конфликт, и их отношения превращаются в борьбу, полную ненависти.

В фильме речь идет о принятии себя, борьбе с внутренними проблемами и поиске того, кем мы есть на самом деле, когда вокруг нас господствуют стандарты внешней красоты и успеха.

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