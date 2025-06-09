Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

Чтобы скрыть трудности, связанные с проявлением симптомов болезни, голливудская звезда использовал уловки, вроде реплик через наушники и помощь доверенного друга.

Об этом говорится в книге "Неожиданное путешествие" Эммы Хеминг Уиллис, передает УНН со ссылкой на News.com.au.

Детали

В марте 2022 года семья известного американского актера Брюса Уиллиса объявила, что звезда "Крепкого орешка" страдает лобно-височной деменцией, - болезнью, которая не поддается лечению. Сейчас о легенде боевиков и комедий заботятся родные - это его жена Эмма Хеминг Уиллис; его бывшая жена Деми Мур, а также их пять дочерей.

Жена звезды сериала "Лунный свет" (Moonlighting) в своей книге "Неожиданное путешествие" рассказывает, что до разоблачения болезни Уиллис продолжал сниматься, хотя уже начал страдать от симптомов этих болезней.

Чтобы скрыть это, он начал прибегать к таким уловкам, как просьба доверенного друга проговаривать его реплики через наушник или просьба режиссеров вырезать его диалоги для него - говорится в книге.

Так Уиллис работал над некоторыми из своих последних фильмов, таких как "Убийца" (2023) или сага о рыцаре-детективе.

Следует отметить, что ухудшение состояния Уиллиса было не настолько разительным для его близких. Уиллис, которому в этом году исполнилось 70 лет, вырос в Нью-Джерси и с детства страдал заиканием.

Актер "5-го элемента" всегда говорил несколько медленно. Соответственно его близкое окружение не слишком переживало, когда его слова произносились немного нечетко.

Брюс всегда заикался, но ему удавалось это скрывать. Когда его речь начала меняться, казалось, что это просто часть его заикания, это просто особенность Брюса. Я бы никогда не подумал, что это может быть формой деменции у такого молодого человека - рассказала Хеминг в интервью Town & Country в октябре 2024 года.

Эмма Хеминг Уиллис поделится историей о том, как это - заботиться о зависимом человеке

Хеминг описывает свою будущую книгу как путеводитель к поиску силы, надежды и даже самопознания на пути, отмеченном заботой.

Это именно та книга, которая мне была нужна, когда Брюсу поставили первый диагноз, а меня парализовали страх и неуверенность. Я верю, что эта книга поможет будущему смотрителю. Она полна поддержки, перспективы и надежды, необходимых для преодоления этого путешествия. Эта книга для всех нас, кто ищет свой путь сквозь неизвестное с любовью, решительностью и мужеством. Вы не одиноки - написала она в посте в Instagram 17 апреля.

Напомним

УНН сообщал, что Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон работали вместе во многих фильмах и за кадром съемок именно Уиллис помогал Джексону, давая ему советы, которые, как он теперь признается, во многом изменили его карьеру.

Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" за роль в фильме "Субстанция". Ее дочери поделились видео этого момента, которое быстро завирусилось в соцсетях.

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