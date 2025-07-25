Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать
Киев • УНН
Правительство Украины назначило новых заместителей министра обороны, которые должны внедрять системные изменения в оборонном секторе. В команду вошли Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о формировании профессиональной и результативной команды своих заместителей. Он заверил, что каждому будут поставлены конкретные задачи, а первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро, передает УНН.
Сегодня Правительство назначило новых заместителей Министра обороны Украины. Формируем профессиональную и результативную команду, которая способна внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро - сообщил Шмыгаль.
Кто в команде Минобороны:
▪️ генерал-лейтенант Иван Гаврилюк – Первый заместитель Министра обороны Украины
Имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины. Ранее он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В апреле-августе 2022 года был главой рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.
С октября 2023 по май 2024 года был заместителем Министра обороны Украины, а затем, до апреля 2025 года – Первым заместителем Министра обороны Украины.
▪️ Сергей Боев – заместитель Министра обороны Украины
Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.
Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.
С 2023 года занимал должности советника, а затем заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В октябре 2024 года назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, в апреле 2025 года – Первым заместителем министра обороны Украины.
▪️ Анна Гвоздяр – заместитель Министра обороны Украины
Волонтер и общественная активистка. С 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением армии, вопросами украинских пленных и семей погибших военных.
С 2015 по 2016 год работала на должности советника главы Луганской ВГА.
С 2020 по 2023 год занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.
С сентября 2023 года работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.
▪️ полковник Владимир Заверуха – заместитель Министра обороны Украины
Имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.
Службу начал в 2006 году в инженерных войсках. В 2017–2020 годах проходил военную службу в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 год занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности – заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины – начальника управления развития вооружения и военной техники.
В мае 2025 года назначен Первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
▪️ майор Юрий Мироненко – заместитель Министра обороны Украины
Имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дроновых технологий.
Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО. С марта 2023 по декабрь 2023 года был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.
Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Серебряный крест" и "Стальной крест".
В 2023–2024 годах возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. За год на посту достиг значительного прогресса в технологическом обеспечении Сил безопасности и обороны – совместно с Минцифрой запущена прозрачная система закупок БПЛА, обеспечившая армию более 1 млн дронов.
С декабря 2024 по февраль 2025 года работал заместителем Министра цифровой трансформации Украины.
В феврале 2025 года возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.
▪️ Оксана Ферчук – заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
Работала советником Министра обороны Украины в 2022 году, сосредоточившись на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Коровай".
Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.
Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БПЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы.
До полномасштабной агрессии была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов, в частности директором группы компаний "Новая Почта", площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro), сервиса электронного документооборота "Вчасно".