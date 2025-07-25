Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о формировании профессиональной и результативной команды своих заместителей. Он заверил, что каждому будут поставлены конкретные задачи, а первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро, передает УНН.

Сегодня Правительство назначило новых заместителей Министра обороны Украины. Формируем профессиональную и результативную команду, которая способна внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро - сообщил Шмыгаль.

Кто в команде Минобороны:

▪️ генерал-лейтенант Иван Гаврилюк – Первый заместитель Министра обороны Украины

Имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины. Ранее он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В апреле-августе 2022 года был главой рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.

С октября 2023 по май 2024 года был заместителем Министра обороны Украины, а затем, до апреля 2025 года – Первым заместителем Министра обороны Украины.

▪️ Сергей Боев – заместитель Министра обороны Украины

Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.

С 2023 года занимал должности советника, а затем заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В октябре 2024 года назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, в апреле 2025 года – Первым заместителем министра обороны Украины.

▪️ Анна Гвоздяр – заместитель Министра обороны Украины

Волонтер и общественная активистка. С 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением армии, вопросами украинских пленных и семей погибших военных.

С 2015 по 2016 год работала на должности советника главы Луганской ВГА.

С 2020 по 2023 год занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.

С сентября 2023 года работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

▪️ полковник Владимир Заверуха – заместитель Министра обороны Украины

Имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.

Службу начал в 2006 году в инженерных войсках. В 2017–2020 годах проходил военную службу в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 год занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности – заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины – начальника управления развития вооружения и военной техники.

В мае 2025 года назначен Первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

▪️ майор Юрий Мироненко – заместитель Министра обороны Украины

Имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дроновых технологий.

Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО. С марта 2023 по декабрь 2023 года был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.

Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Серебряный крест" и "Стальной крест".

В 2023–2024 годах возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. За год на посту достиг значительного прогресса в технологическом обеспечении Сил безопасности и обороны – совместно с Минцифрой запущена прозрачная система закупок БПЛА, обеспечившая армию более 1 млн дронов.

С декабря 2024 по февраль 2025 года работал заместителем Министра цифровой трансформации Украины.

В феврале 2025 года возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.

▪️ Оксана Ферчук – заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Работала советником Министра обороны Украины в 2022 году, сосредоточившись на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Коровай".

Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.

Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БПЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы.

До полномасштабной агрессии была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов, в частности директором группы компаний "Новая Почта", площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro), сервиса электронного документооборота "Вчасно".