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Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Правительство Украины назначило новых заместителей министра обороны, которые должны внедрять системные изменения в оборонном секторе. В команду вошли Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

Министр обороны Украины представил новую команду заместителей: кто и за что будет отвечать

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о формировании профессиональной и результативной команды своих заместителей. Он заверил, что каждому будут поставлены конкретные задачи, а первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро, передает УНН.

Сегодня Правительство назначило новых заместителей Министра обороны Украины. Формируем профессиональную и результативную команду, которая способна внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи. Первые результаты должны быть ощутимы максимально быстро - сообщил Шмыгаль.

Кто в команде Минобороны:

▪️ генерал-лейтенант Иван Гаврилюк – Первый заместитель Министра обороны Украины

Имеет значительный опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины. Ранее он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. В апреле-августе 2022 года был главой рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.

С октября 2023 по май 2024 года был заместителем Министра обороны Украины, а затем, до апреля 2025 года – Первым заместителем Министра обороны Украины.

▪️ Сергей Боев – заместитель Министра обороны Украины

Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины", где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.

С 2023 года занимал должности советника, а затем заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В октябре 2024 года назначен заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, в апреле 2025 года – Первым заместителем министра обороны Украины.

▪️ Анна Гвоздяр – заместитель Министра обороны Украины

Волонтер и общественная активистка. С 2014 года присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением армии, вопросами украинских пленных и семей погибших военных.

С 2015 по 2016 год работала на должности советника главы Луганской ВГА.

С 2020 по 2023 год занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы.

С сентября 2023 года работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

▪️ полковник Владимир Заверуха – заместитель Министра обороны Украины

Имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе.

Службу начал в 2006 году в инженерных войсках. В 2017–2020 годах проходил военную службу в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности. С 2020 по 2025 год занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности – заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины – начальника управления развития вооружения и военной техники.

В мае 2025 года назначен Первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

▪️ майор Юрий Мироненко – заместитель Министра обороны Украины

Имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере дроновых технологий.

Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО. С марта 2023 по декабрь 2023 года был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.

Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Серебряный крест" и "Стальной крест".

В 2023–2024 годах возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации. За год на посту достиг значительного прогресса в технологическом обеспечении Сил безопасности и обороны – совместно с Минцифрой запущена прозрачная система закупок БПЛА, обеспечившая армию более 1 млн дронов.

С декабря 2024 по февраль 2025 года работал заместителем Министра цифровой трансформации Украины.

В феврале 2025 года возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины, где координировал внедрение боевой системы DELTA.

▪️ Оксана Ферчук – заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Работала советником Министра обороны Украины в 2022 году, сосредоточившись на цифровизации логистических процессов. Координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в 2022 году, запуск платформы международного сотрудничества "Коровай".

Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил.

Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставки тылового обеспечения (вещевого имущества, ГСМ), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БПЛА, РЭБ), имущества связи, медицинского снабжения, автоматизацию контрактной работы.

До полномасштабной агрессии была топ-менеджером известных украинских логистических и продуктовых сервисов, в частности директором группы компаний "Новая Почта", площадки электронных государственных закупок (реформа Prozorro), сервиса электронного документооборота "Вчасно".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
JPMorgan Chase
Нафтогаз
Министерство обороны Украины
Великобритания
Германия
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
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