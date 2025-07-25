Міністр оборони України представив нову команду заступників: хто і за що відповідатиме

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про формування професійної та результативної команди своїх заступників. Він запевнив, що кожному будуть поставлені конкретні завдання, а перші результати мають бути відчутні максимально швидко, передає УНН.

Сьогодні Уряд призначив нових заступників Міністра оборони України. Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці. Кожному з заступників будуть поставлені конкретні завдання. Перші результати мають бути відчутні максимально швидко - повідомив Шмигаль.

Хто у команді Міноборони:

▪️ генерал-лейтенант Іван Гаврилюк – Перший заступник Міністра оборони України

Має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України. Раніше він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України. У квітні-серпні 2022 був головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині.

З жовтня 2023 по травень 2024 був заступником Міністра оборони України, а згодом, до квітня 2025 – Першим заступником Міністра оборони України.

▪️ Сергій Боєв – заступник Міністра оборони України

Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

Розпочав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ "Укргазвидобування" та НАК "Нафтогаз України", де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику.

З 2023 обіймав посади радника, а згодом заступника міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

У жовтні 2024 призначений заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, у квітні 2025 – Першим заступником міністра оборони України.

▪️ Анна Гвоздяр – заступниця Міністра оборони України

Волонтерка та громадська активістка. З 2014 року долучилася до ініціатив, пов’язаних із забезпеченням війська, питаннями українських полонених та сімей загиблих військових.

З 2015 по 2016 працювала на посаді радниці голови Луганської ВЦА.

З 2020 по 2023 обіймала посаду директорки Благодійного фонду Сергія Притули.

З вересня 2023 року працювала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Має глибоку експертизу у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.

▪️ полковник Володимир Заверуха – заступник Міністра оборони України

Має 22 роки досвіду військової служби та роботи в оборонному секторі.

Службу розпочав у 2006 в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки.

У травні 2025 призначений Першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

▪️ майор Юрій Мироненко – заступник Міністра оборони України

Має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу у сфері дронових технологій.

Під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня 2023 по грудень 2023 був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України.

Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Срібний хрест" та "Сталевий хрест".

У 2023–2024 очолював Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації. За рік на посаді досяг значного прогресу в технологічному забезпеченні Сил безпеки та оборони – спільно з Мінцифрою запущено прозору систему закупівель БпЛА, що забезпечила армію понад 1 млн дронів.

З грудня 2024 по лютий 2025 працював заступником Міністра цифрової трансформації України.

В лютому 2025 очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, де координував впровадження бойової системи DELTA.

▪️ Оксана Ферчук – заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Працювала радницею Міністра оборони України у 2022 році, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. Координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ у 2022 році, запуск платформи міжнародного співробітництва "Коровай".

Забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил.

Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, ПММ), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, РЕБ), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи.

До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній "Нова Пошта", майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу "Вчасно".