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Вчені створили мишей з генами мамонта: що з цього вийшло

Київ • УНН

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Компанія Colossal Biosciences модифікувала гени мишей, щоб отримати шерсть схожу на мамонтову. Проте до мети відродити мамонтів до 2028 року залишається ще багато викликів.

Вчені створили мишей з генами мамонта: що з цього вийшло

Вчені з американської біотехнологічної компанії Colossal Biosciences змінили кілька генів у мишей, щоб зробити їх більш схожими на мамонтів, але компанія далека від своєї мети повністю "воскресити" шерстистих мамонтів до 2028 року. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Існує приблизно 1,5 мільйона генетичних відмінностей між шерстистими мамонтами та азіатськими слонами. Colossal Biosciences, компанія, яка прагне відродити вимерлі види за допомогою генної інженерії , створила мишей із "мамонтовою" шерстю, кожна з яких має до п’яти генетичних змін.

Зазначається, що шерсть у цих мишей довга, кучерява і білява. Таким чином, вона дійсно нагадує шерсть мамонтів, останки яких збереглися до наших днів. Однак незрозуміло, що внесення тих самих генетичних змін до азіатських слонів, які мають набагато менше волосків на ділянці шкіри, дасть подібні результати.

"Робота, проведена на цих мишах, не означає, що існує готове рішення для повернення фенотипу мамонта. Нам також потрібно з’ясувати, як змусити хутро більше рости", - каже член команди Лав Дален зі Стокгольмського університету в Швеції, який входить до науково-консультативної ради Colossal.

Створити азіатських слонів із такими генетичними змінами також буде набагато важче, ніж зробити це на мишах.

"Інженерні мутації у мишей є добре налагодженим процесом і не є особливо складним", - зазначив Душко Іліч з Королівського коледжу Лондона.

Отже, як Colossal зробив своїх "мамонтових" мишей? Дослідники почали з пошуку відомих мутацій у мишей, які роблять їхнє хутро схожим на мамонта.

Більшість цих генів було відібрано на основі попередніх спостережень за фенотипами шерсті у мишей

- пишуть вони в опублікованій сьогодні статті, яка не була рецензована.

Вони ідентифікували вісім генів, які впливають на малюнок (кучерявість), колір і довжину шерсті. За словами вчених, з цих восьми один ген у мамонтів.

У геномі мамонта команда також виявила невелику мутацію, яка, як вважають, впливає на структуру волосся, а також інший непрацездатний ген, який бере участь у метаболізмі жиру.

Потім компанія спробувала змінити ці гени у мишей. Наприклад, в одному експерименті вони спробували за допомогою редагування генів CRISPR відключити п’ять із цих генів у запліднених яйцях. З 134 яєць народилося 11 дитинчат, і в одного з них обидві копії п’яти генів були вимкнені.

В іншому дослідженні дослідники використовували форму CRISPR під назвою "редагування бази" , щоб відключити кілька генів у ембріональних стовбурових клітинах мишей. Вони поєднали це з іншою технікою, яка називається гомологічна рекомбінація, щоб зробити точну мутацію, виявлену в геномі мамонта. Внести точні зміни набагато складніше, ніж відключити гени, але метод рекомбінації добре працює лише на мишах.

Потім команда секвенувала клітини, щоб ідентифікувати клітини з бажаними змінами, і ввела їх в ембріони мишей для створення химерних мишей. З 90 введених ембріонів народилося сім мишей із чотирма запланованими змінами.

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Можна сказати, що ці експерименти були успішними з точки зору виробництва деяких мишей з бажаними фізичними змінами їхнього хутра, але лише одна з генетичних змін точно відповідає тому, що видно в геномі мамонта. За словами вченого потрібно ще багато працювати, щоб досягти заявленої мети створити "морозостійкого слона з усіма основними біологічними ознаками шерстистого мамонта" - і оскільки вагітність у слонів триває близько двох років, вченим не вистачає часу, щоб вкластися в свій термін - 2028 рік.

Хуан Антоніо Родрігес з Копенгагенського університету (Данія) каже: "Слон із хутром не буде мамонтом у тому вигляді, в якому ми про нього думаємо". За його словами, багато з 1,5 мільйона відмінностей між геномами мамонтів і азіатських слонів можуть не впливати, але ми не знаємо напевно, які з них мають значення".

Родрігес, Лінч виступає проти повернення мамонта. Лінч наводить довгий список причин, чому він вважає це поганою ідеєю, від того, що більше не існує середовища проживання мамонтів, до етичних аспектів спроби генетично модифікувати слонів – наприклад, навіть у людей збір яйцеклітин для ЕКЗ залишається ризикованою та болісною процедурою.

"Мамонти вимерли, і їх неможливо "вимерти" або відродити", - каже Лінч. "Все, що вони можуть зробити, це зробити слона схожим на мамонта".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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