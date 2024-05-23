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Австрієць знайшов у винному погребі кістки мамонта віком 40 000 років

Австрієць знайшов у винному погребі кістки мамонта віком 40 000 років

Київ • УНН

 • 101163 перегляди

Австрійський винороб під час копання у своєму винному погребі знаходить кістки мамонта віком від 30 000 до 40 000 років та кам'яні знаряддя праці, якими користувалися доісторичні люди.

Австрійський винороб Андреас Пернерсторфер хотів переобладнати свій старий винний льох біля Відня, але заглибившись натрапив на величезні і дивні кістки. Про це передає УНН із посиланням на Bild та SRF 1.

Деталі

Австрійський винороб Андреас Пернерсторфер виявив сенсаційну археологічну знахідку, працюючи у винному погребі на північному заході від Відня. Чоловік копав глибше і глибше, аж раптом натрапив на величезні кістки. Він повідомив владу, яка, у свою чергу, викликала археологів з Австрійської академії наук (ÖAW). Фахівці продовжили розкопки.

Роботи тривають з минулого тижня. Під час них було виявлено кілька шарів кісток мамонта. Вік знахідок попередньо оцінюється від 30 000 до 40 000 років.

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Дослідники повідомили, що вони, ймовірно, належали трьом різним тваринам.

Окрім кісток, дослідники також знайшли кам'яні знаряддя праці доісторичних людей, як розповів SRF голландський палеонтолог і експерт з мамонтів Дік Мол. Він сам брав участь у кількох розкопках в Австрії. Цілком можливо, що мамонтів вбили доісторичні люди - можливо, неандертальці.

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Але кожна знахідка ссавців льодовикового періоду є геологічно важливою. Якщо ми добре знаємо наше минуле, які кліматичні зміни відбувалися, ми також можемо краще зрозуміти майбутнє Землі"

- зазначив він.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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