Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет
Киев • УНН
Австрийский винодел во время копания в своем винном погребе находит кости мамонта возрастом от 30 000 до 40 000 лет и каменные орудия труда, которыми пользовались доисторические люди.
Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер хотел переоборудовать свой старый винный погреб возле Вены, но углубившись наткнулся на огромные и странные кости. Об этом передает УНН со ссылкой на Bild и SRF 1.
Детали
Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер обнаружил сенсационную археологическую находку, работая в винном погребе на северо-западе от Вены. Мужчина копал глубже и глубже, и вдруг наткнулся на огромные кости. Он сообщил властям, которые, в свою очередь, вызвали археологов из Австрийской академии наук (ÖAW). Специалисты продолжили раскопки.
Работы продолжаются с прошлой недели. Во время них было обнаружено несколько слоев костей мамонта. Возраст находок предварительно оценивается от 30 000 до 40 000 лет.
Исследователи сообщили, что они, вероятно, принадлежали трем разным животным.
Кроме костей, исследователи также нашли каменные орудия труда доисторических людей, как рассказал SRF голландский палеонтолог и эксперт по мамонтам Дик Мол. Он сам участвовал в нескольких раскопках в Австрии. Вполне возможно, что мамонтов убили доисторические люди - возможно, неандертальцы.
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Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет
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