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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 15:29  •  1205 просмотра

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Австрийский винодел во время копания в своем винном погребе находит кости мамонта возрастом от 30 000 до 40 000 лет и каменные орудия труда, которыми пользовались доисторические люди.

Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер хотел переоборудовать свой старый винный погреб возле Вены, но углубившись наткнулся на огромные и странные кости. Об этом передает УНН со ссылкой на Bild и SRF 1.

Детали

Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер обнаружил сенсационную археологическую находку, работая в винном погребе на северо-западе от Вены. Мужчина копал глубже и глубже, и вдруг наткнулся на огромные кости. Он сообщил властям, которые, в свою очередь, вызвали археологов из Австрийской академии наук (ÖAW). Специалисты продолжили раскопки.

Работы продолжаются с прошлой недели. Во время них было обнаружено несколько слоев костей мамонта. Возраст находок предварительно оценивается от 30 000 до 40 000 лет.

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Исследователи сообщили, что они, вероятно, принадлежали трем разным животным.

Кроме костей, исследователи также нашли каменные орудия труда доисторических людей, как рассказал SRF голландский палеонтолог и эксперт по мамонтам Дик Мол. Он сам участвовал в нескольких раскопках в Австрии. Вполне возможно, что мамонтов убили доисторические люди - возможно, неандертальцы.

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Но каждая находка млекопитающих ледникового периода является геологически важной. Если мы хорошо знаем наше прошлое, какие климатические изменения происходили, мы также можем лучше понять будущее Земли"

- отметил он.

Напомним,

Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.

У побережья Турции в 16 веке до нашей эры затонуло грузовое судно, которое перевозило слитки меди. Исследователи не смогли найти само судно, но согласно пресс-релизу археологов, подсказки о корабле дал именно груз - специалистами была обнаружена медь.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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