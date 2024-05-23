Австриец нашел в винном погребе кости мамонта возрастом 40 000 лет

Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер хотел переоборудовать свой старый винный погреб возле Вены, но углубившись наткнулся на огромные и странные кости. Об этом передает УНН со ссылкой на Bild и SRF 1.

Детали

Австрийский винодел Андреас Пернерсторфер обнаружил сенсационную археологическую находку, работая в винном погребе на северо-западе от Вены. Мужчина копал глубже и глубже, и вдруг наткнулся на огромные кости. Он сообщил властям, которые, в свою очередь, вызвали археологов из Австрийской академии наук (ÖAW). Специалисты продолжили раскопки.

Работы продолжаются с прошлой недели. Во время них было обнаружено несколько слоев костей мамонта. Возраст находок предварительно оценивается от 30 000 до 40 000 лет.

Исследователи сообщили, что они, вероятно, принадлежали трем разным животным.

Кроме костей, исследователи также нашли каменные орудия труда доисторических людей, как рассказал SRF голландский палеонтолог и эксперт по мамонтам Дик Мол. Он сам участвовал в нескольких раскопках в Австрии. Вполне возможно, что мамонтов убили доисторические люди - возможно, неандертальцы.

Но каждая находка млекопитающих ледникового периода является геологически важной. Если мы хорошо знаем наше прошлое, какие климатические изменения происходили, мы также можем лучше понять будущее Земли" - отметил он.

Напомним,

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