"Нам больше не о чем говорить": мать Марии Ковальчук, которую покалечили в Дубае, покинула эфир после спора с Сухановым

Мать пострадавшей в Дубае от рук российских мажоров модели Марии Ковальчук — Анна — эмоционально прервала разговор с ведущим Алексеем Сухановым. Причиной стали вопросы шоумена относительно причин, которые заставили женщину дать интервью россиянке ксении собчак, которое вышло раньше оговоренного эксклюзива с украинским телеканалом, пишет УНН.

Детали

Ведущий объяснил, что записал эксклюзивное интервью с матерью пострадавшей модели, в котором она впервые подробно рассказала о трагических событиях той вечеринки. Именно это видео должно было открыть публике важные обстоятельства дела.

Однако без предупреждения женщина поделилась этой же информацией в интервью ксении собчак. Запись украинского интервью была опубликована позже.

Разгневанная женщина объяснила, что решила обратиться именно к россиянам, потому что нападавшие на ее дочь — граждане рф. По ее словам, она стремилась донести до них правду и добиться справедливости.

Я давала интервью потому, что здесь замешаны граждане рф. Если бы они не были замешаны в этой истории, то, соответственно, я бы не давала интервью. Человеческий фактор, понимаете? Потому что у граждан этой страны, возможно, будет больше влияния на этих людей. Они смогут их найти на территории своей страны, возможно, как-то повлиять. Я просто хочу донести правду и информацию, что было на самом деле - заявила женщина.

В ответ Суханов спросил, как можно доверять представителям страны, чьи граждане покалечили ее дочь? В ответ на это мать модели заметила, что не надеялась на россиян, а лишь хотела донести свою позицию до тех, кто обливал Марию грязью.

Мне нужно было донести и доказать этим россиянам, которые писали всю эту грязь. И они покалечили моего ребенка. Таким образом сложилось, что сейчас идет война. Да они на нашей земле, они ее просто уничтожают. Я под этим уничтожением своих детей спасала. И также я давала интервью информацию, как уничтожали Херсон и почему я оттуда уехала. Но так сложилось, что именно россияне покалечили мне ребенка - добавила она.

Ведущий подчеркнул, что интервью с собчак выглядит как политическая манипуляция, а общение на русском языке лишь подкрепило нарративы о "братских народах".

Скажите, пожалуйста, а почему сейчас такие вопросы к русскому языку. Я выросла в Херсоне, мы все разговаривали и учились на русском. Я знаю как русский, так и украинский. Сейчас вы уже переходите к личному и начинаете делить языки. Каким образом меня поняли бы россияне, если бы я общалась на украинском? Я хотела донести им информацию – спросила мама Ковальчук.

После этого она заявила, что больше не имеет о чем говорить с ведущим, и покинула эфир, завершив разговор досрочно.

Это ваша точка зрения, которую вы несете. Я в свое оправдание, потому что вы заставили меня оправдаться, я объяснила свою точку зрения и я объяснила свою цель и почему именно так я поступила. Если вы хотите услышать от меня что-то другое – вы не услышите, а все, что я должна была сказать я сказала. Спасибо за внимание. Нам просто не о чем больше говорить - подытожила Анна и вышла из эфира.

Отметим, что в диалоге с собчак Анна Ковальчук сформулировала свое отношение к войне, назвав ее "политической", и в то же время сказала, что лояльно относится к россиянам, которые не участвуют в войне.

Напомним

Издание Daily Mail сообщало, что украинскую модель Марию Ковальчук, которая пропала без вести после вечеринки в начале марта, нашли в Дубае на обочине дороги с ужасными травмами.

По данным нескольких украинских СМИ, на мероприятие она должна была прийти "с двумя мужчинами, которые представились представителями модельного бизнеса". Модель сказала своей матери Анне, что останется ночевать у этих представителей, но впоследствии исчезла. Мария забронировала рейс в Таиланд, который вылетел из Дубая 11 марта, но Ковальчук в аэропорт не явилась.

19 марта, через десять дней после того, как она впервые исчезла, избитую и окровавленную Марию нашли на обочине дороги в Дубае со сломанными конечностями и позвоночником, сообщали российские издания Shot и Life.

Как писал таблоид Mirror, в заявлении полиции Дубая говорится, что 20-летняя модель Мария получила серьезные травмы после того, как одна вошла на запрещенную строительную площадку и упала с высоты.

Однако в комментарии SHOT родственники модели Марии Ковальчук назвали фейком выводы дубайской полиции о том, что она якобы упала с высоты, из-за чего получила переломы рук, ног и позвоночника.