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"Нам немає про що більше говорити": мати Марії Ковальчук, яку покалічили у Дубаї, залишила ефір після суперечки із Сухановим

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Мати української моделі Марії Ковальчук, Ганна, достроково завершила розмову з ведучим Олексієм Сухановим. Причиною стали питання щодо її інтерв'ю російській журналістці ксенії собчак, яке вийшло раніше домовленого ексклюзиву з українським телеканалом.

"Нам немає про що більше говорити": мати Марії Ковальчук, яку покалічили у Дубаї, залишила ефір після суперечки із Сухановим

Мати постраждалої у Дубаї від рук російських мажорів моделі Марії Ковальчук - Ганна - емоційно перервала розмову з ведучим Олексієм Сухановим. Причиною стали питання шоумена щодо причин, які змусили жінку дати інтерв’ю росіянці ксенії собчак, яке вийшло раніше за домовлений ексклюзив з українським телеканалом, пише УНН.

Деталі

Ведучий пояснив, що записав ексклюзивне інтерв’ю з матір’ю постраждалої моделі, у якому вона вперше детально розповіла про трагічні події тієї вечірки. Саме це відео повинно було відкрити публіці важливі обставини справи.

Однак без попередження жінка поділилася цією ж інформацією в інтерв’ю ксенії собчак. Запис українського інтерв’ю був опублікований згодом.

Розгнівана жінка пояснила, що вирішила звернутися саме до росіян, бо нападники на її доньку - громадяни рф. За її словами, вона прагнула донести до них правду і добитися справедливості.

Я давала інтерв'ю тому, що тут замішані громадяни рф. Якби вони не були замішані в цій історії, то, відповідно, я б не давала інтерв'ю. Людський фактор, розумієте? Тому що у громадян цієї країни, можливо, буде більше впливу на цих людей. Вони зможуть їх знайти на території своєї країни, можливо, якось вплинути. Я просто хочу донести правду й інформацію, що було насправді

 - заявила жінка.

У відповідь Суханов запитав, як можна довіряти представникам країни, чиї громадяни скалічили її доньку? У відповідь на це мати моделі зауважила, що не сподівалася на росіян, а лише хотіла донести свою позицію до тих, хто обливав Марію брудом.

Мені було треба донести і довести цим росіянам, які писали увесь цей бруд. І вони покалічили мою дитину. Таким чином склалося, що зараз іде війна. Так вони на нашій землі, вони її просто нищать. Я під цим нищенням своїх дітей рятувала. І також я давала інтерв’ю інформацію, як нищили Херсон і чому я звідти поїхали. Але так склалося, що саме росіяни покалічили мені дитину

 - додала вона.

Ведучий підкреслив, що інтерв’ю з собчак виглядає як політична маніпуляція, а спілкування російською мовою лише підкріпило наративи про "братні народи".

Скажіть, будь ласка, а чому зараз такі питання до російської мови. Я виросла в Херсоні, ми всі розмовляли і навчалися російською. Я знаю як російську, так і українську. Зараз ви вже переходите до особистого і починаєте ділити мови. Яким чином мене зрозуміли б росіяни, якби я спілкувалася українською? Я хотіла донести їм інформацію

– запитала мама Ковальчук.

Після цього вона заявила, що більше не має про що говорити з ведучим, і покинула ефір, завершивши розмову достроково.

Це ваша точка зору, яку ви несете. Я в своє виправдання, бо ви змусили мене виправдатися, я пояснила свою точку зору і я пояснила свою ціль і чому саме так я вчинила. Якщо ви хочете почути від мене щось інше – ви не почуєте, а все, що я мала сказати я сказала. Дякую за увагу. Нам просто немає про що більше говорити

 - підсумувала Ганна та вийшла з ефіру.

Зазначимо, що у діалозі з собчак Ганна Ковальчук сформулювала своє ставлення до війни, назвавши її "політичною", і водночас сказала, що лояльно ставиться до росіян, які не беруть участь у війні.

Нагадаємо

Видання Daily Mail повідомляло, що українську модель Марію Ковальчук, яка зникла безвісти після вечірки на початку березня, знайшли в Дубаї на узбіччі дороги з жахливими травмами.

За даними кількох українських ЗМІ, на захід вона мала прийти "з двома чоловіками, які представилися представниками модельного бізнесу". Модель сказала своїй матері Анні, що залишиться ночувати у цих представників, але згодом зникла. Марія забронювала рейс до Таїланду, який вилетів з Дубая 11 березня, але Ковальчук до аеропорту не з’явилася.

19 березня, через десять днів після того, як вона вперше зникла, побиту та закривавлену Марію знайшли на узбіччі дороги в Дубаї зі зламаними кінцівками та хребтом, повідомляли російські видання Shot і Life.

Як писав таблоїд Mirror, у заяві поліції Дубая йдеться, що 20-річна модель Марія отримала серйозні травми після того, як одна увійшла на заборонений будівельний майданчик і впала з висоти.

Проте у коментарі SHOT родичі моделі Марії Ковальчук назвали фейком висновки дубайської поліції про те, що вона нібито впала з висоти, через що отримала переломи рук, ніг та хребта.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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