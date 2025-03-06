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Вчені з’ясували, як аспірин може допомогти боротися з раком

Київ • УНН

 • 125238 перегляди

Вчені Кембриджського університету випадково виявили, що аспірин посилює здатність імунної системи боротися з поширенням раку. Препарат знижує активність тромбоцитів, дозволяючи Т-клітинам ефективніше знищувати ракові клітини.

Вчені з’ясували, як аспірин може допомогти боротися з раком

Дослідники Кембриджського університету виявили, що звичайний аспірин може посилювати здатність імунної системи протистояти поширенню раку. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Це відкриття, опубліковане в журналі Nature, і сталося випадково, оскільки вчені не досліджували аспірин.

Група вчених із Кембриджа вивчала, як імунна система реагує на ракові захворювання в міру їхнього поширення.

Вони використовували генетично модифікованих мишей і виявили, що ті з них, у яких був відсутній певний набір генетичних інструкцій, були менш схильні до розвитку метастатичного раку, який поширився.

Група вчених з Кембриджського університету заявила, що це захоплююче і несподіване відкриття може в кінцевому підсумку призвести до того, що цей препарат призначатимуть хворим на рак, проте поки цього не сталося, і людям не рекомендується приймати таблетки самостійно.

Звичайний прийом аспірину пов'язаний з ризиками, і дослідження все ще намагаються з'ясувати, яким пацієнтам він принесе найбільшу користь.

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Науковці з’ясували, що аспірин впливає на певні клітини крові – тромбоцити, які зазвичай допомагають зупиняти кровотечу. Однак вони також пригнічують Т-клітини – частину імунної системи, що знищує ракові клітини, які намагаються поширитися по організму.

Аспірин знижує активність тромбоцитів, що дозволяє Т-клітинам ефективніше боротися з метастазами.

Професор Рахул Ройчаудхурі з Кембриджського університету розповів: "Ми виявили, що аспірин може, хоч як це дивно, діяти, активуючи здатність імунної системи розпізнавати і знищувати ракові клітини, що метастазують".

Він вважає, що препарат буде найефективнішим у разі раку, виявленого на ранній стадії, і його можна буде використовувати після лікування, наприклад, хірургічного втручання, щоб допомогти імунній системі виявити рак, який уже міг поширитися.

Чи варто приймати аспірин у разі раку?

Якщо ви хворі на рак, не поспішайте поки що бігти в найближчу аптеку по аспірин, але активно розгляньте можливість участі в поточних або майбутніх випробуваннях аспірину

- каже професор Мангеш Торат, хірург і дослідник раку в Лондонському університеті королеви Марії.

Попри обнадійливі результати, вчені застерігають від самостійного прийому препарату. Аспірин може спричиняти внутрішню кровотечу та інші ускладнення.

Також незрозуміло, чи діє ефект на всі види раку або тільки на певні. І це все ще дослідження на тваринах, тож, хоча вчені й думають, що це можна застосувати до людей, це ще потрібно підтвердити.

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Деяким пацієнтам із синдромом Лінча, який збільшує ризик розвитку раку, вже рекомендовано аспірин.

Однак все одно будуть потрібні належні клінічні випробування, щоб зрозуміти, чи принесе це користь більшій кількості пацієнтів.

Наразі ведуться клінічні випробування, які мають визначити, кому цей препарат буде найбільш корисним. Одне з таких досліджень – Add-Aspirin в Університетському коледжі Лондона. Його мета – з’ясувати, чи допоможе аспірин запобігти рецидивам раку після лікування.

Професор Ройчаудхурі підозрює, що в довгостроковій перспективі буде розроблено нові препарати, які матимуть переваги аспірину, але з меншою кількістю небезпечних побічних ефектів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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