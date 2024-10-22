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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Медитация улучшает ментальное и физическое здоровье - исследование

Медитация улучшает ментальное и физическое здоровье - исследование

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 03:20  •  5492 просмотра

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Научные исследования подтверждают положительное влияние медитации на здоровье. Она снижает стресс, улучшает сон, помогает при ПТСР и ментальных расстройствах, а также способствует контролю пищевого поведения.

С медитацией связано множество мифов, которые могут искажать ее истинную суть. Однако научные исследования подтверждают: медитация может значительно улучшить как ментальное, так и физическое благополучие. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Не обязательно погружаться в религиозные или духовные аспекты медитации. Выбирайте те практики, которые вам подходят и улучшают ваше эмоциональное состояние. Это может быть простой когнитивный тренинг, который помогает сосредоточиться и регулировать эмоции.

Медитация считается безопасной для большинства людей, но важно помнить, что она не является заменой профессиональной психологической помощи. В некоторых случаях она может даже ухудшить состояние, в частности, у людей с травматическими воспоминаниями. Поэтому, если вы испытываете психоэмоциональные трудности, лучше обратиться к специалисту.

Преимущества медитации для здоровья

1. Снижение уровня стресса: медитация активизирует парасимпатическую систему, способствующую расслаблению, и подавляет симпатическую, ответственную за реакцию «бей или беги».

2. Улучшение качества сна: практики майндфулнес, которые фокусируются на осознанности, могут помочь вам успокоиться и уснуть.

3. Помощь при ПТСР: медитация может облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии, как показали исследования среди ветеранов.

4. Улучшение лечения ментальных расстройств: элементы майндфулнес могут усилить эффект когнитивно-поведенческой терапии.

5. Управление пищевым поведением: исследования показывают, что майндфулнес может помочь контролировать пищевые привычки и способствовать снижению веса.

Для начала медитации не нужно специального оборудования. Попробуйте простые практики, такие как:

- Фокус внимания: сфокусируйтесь на закате или на вкусовых ощущениях во время питья кофе.

- Дыхание: упражнения на дыхание можно выполнять где угодно, когда нужно успокоиться.

- Наблюдение: фиксируйте свои мысли и эмоции без оценки.

Кроме этого, медитацию можно сочетать с другими практиками, такими как йога или чтение, что также способствует снижению стресса и повышению самоосознанности.

Современные технологии предлагают множество ресурсов для медитации. Вы можете найти полезные приложения, такие как «Svitlo» или «Spokiy», или онлайн-курсы, подходящие именно вам.

Медитация - это гибкий инструмент, который каждый может адаптировать под свои потребности и образ жизни. Не бойтесь экспериментировать, ведь все методы имеют право на существование, если они способствуют вашему благополучию.

Минздрав рекомендует: 8 простых привычек для уменьшения влияния стресса на здоровье21 октября 2024, 01:19 • 16930 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоЗдоровье