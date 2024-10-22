Медитація покращує ментальне та фізичне здоров'я - дослідження
Київ • УНН
Наукові дослідження підтверджують позитивний вплив медитації на здоров'я. Вона знижує стрес, покращує сон, допомагає при ПТСР та ментальних розладах, а також сприяє контролю харчової поведінки.
Із медитацією пов’язано безліч міфів, які можуть спотворювати її справжню суть. Проте наукові дослідження підтверджують: медитація може значно покращити як ментальне, так і фізичне благополуччя. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Не обов’язково занурюватися у релігійні чи духовні аспекти медитації. Вибирайте ті практики, які вам підходять і покращують ваш емоційний стан. Це може бути простий когнітивний тренінг, що допомагає зосередитися та регулювати емоції.
Медитація вважається безпечною для більшості людей, але важливо пам’ятати, що вона не є заміною професійної психологічної допомоги. У деяких випадках вона може навіть погіршити стан, зокрема, у людей із травматичними спогадами. Тому, якщо ви відчуваєте психоемоційні труднощі, краще звернутися до фахівця.
Переваги медитації для здоров’я
1. Зниження рівня стресу: медитація активізує парасимпатичну систему, що сприяє розслабленню, і пригнічує симпатичну, відповідальну за реакцію "бий або біжи".
2. Поліпшення якості сну: практики майндфулнес, які фокусуються на усвідомленості, можуть допомогти вам заспокоїтися і заснути.
3. Допомога при ПТСР: медитація може полегшити симптоми посттравматичного стресового розладу та депресії, як показали дослідження серед ветеранів.
4. Покращення лікування ментальних розладів: елементи майндфулнес можуть посилити ефект когнітивно-поведінкової терапії.
5. Управління харчовою поведінкою: дослідження свідчать, що майндфулнес може допомогти контролювати харчові звички та сприяти зниженню ваги.
Для початку медитації не потрібно спеціального обладнання. Спробуйте прості практики, такі як:
- Фокус уваги: сфокусуйтеся на заході сонця чи на смакових відчуттях під час пиття кави.
- Дихання: вправи на дихання можна виконувати будь-де, коли потрібно заспокоїтися.
- Спостереження: фіксуйте свої думки та емоції без оцінки.
Крім цього, медитацію можна поєднувати з іншими практиками, такими як йога або читання, що також сприяє зниженню стресу та підвищенню самоусвідомленості.
Сучасні технології пропонують безліч ресурсів для медитації. Ви можете знайти корисні застосунки, як-от "Svitlo" або "Spokiy", або онлайн-курси, що підходять саме вам.
Медитація - це гнучкий інструмент, який кожен може адаптувати під свої потреби та спосіб життя. Не бійтесь експериментувати, адже всі методи мають право на існування, якщо вони сприяють вашому благополуччю.
МОЗ рекомендує: 8 простих звичок для зменшення впливу стресу на здоров'я21.10.24, 04:19 • 18129 переглядiв