Медитація покращує ментальне та фізичне здоров'я - дослідження

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2896 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12710 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 29296 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45848 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81128 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66356 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78618 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93836 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87335 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178185 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16150 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24028 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10947 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 9184 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7968 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 29298 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178186 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334304 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267929 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45849 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18176 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23301 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28988 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Медитація покращує ментальне та фізичне здоров'я - дослідження

Київ • УНН

 • 17364 перегляди

Наукові дослідження підтверджують позитивний вплив медитації на здоров'я. Вона знижує стрес, покращує сон, допомагає при ПТСР та ментальних розладах, а також сприяє контролю харчової поведінки.

Медитація покращує ментальне та фізичне здоров'я - дослідження

Із медитацією пов’язано безліч міфів, які можуть спотворювати її справжню суть. Проте наукові дослідження підтверджують: медитація може значно покращити як ментальне, так і фізичне благополуччя. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Не обов’язково занурюватися у релігійні чи духовні аспекти медитації. Вибирайте ті практики, які вам підходять і покращують ваш емоційний стан. Це може бути простий когнітивний тренінг, що допомагає зосередитися та регулювати емоції.

Медитація вважається безпечною для більшості людей, але важливо пам’ятати, що вона не є заміною професійної психологічної допомоги. У деяких випадках вона може навіть погіршити стан, зокрема, у людей із травматичними спогадами. Тому, якщо ви відчуваєте психоемоційні труднощі, краще звернутися до фахівця.

Переваги медитації для здоров’я

1. Зниження рівня стресу: медитація активізує парасимпатичну систему, що сприяє розслабленню, і пригнічує симпатичну, відповідальну за реакцію "бий або біжи".

2. Поліпшення якості сну: практики майндфулнес, які фокусуються на усвідомленості, можуть допомогти вам заспокоїтися і заснути.

3. Допомога при ПТСР: медитація може полегшити симптоми посттравматичного стресового розладу та депресії, як показали дослідження серед ветеранів.

4. Покращення лікування ментальних розладів: елементи майндфулнес можуть посилити ефект когнітивно-поведінкової терапії.

5. Управління харчовою поведінкою: дослідження свідчать, що майндфулнес може допомогти контролювати харчові звички та сприяти зниженню ваги.

Для початку медитації не потрібно спеціального обладнання. Спробуйте прості практики, такі як:

- Фокус уваги: сфокусуйтеся на заході сонця чи на смакових відчуттях під час пиття кави.

- Дихання: вправи на дихання можна виконувати будь-де, коли потрібно заспокоїтися.

- Спостереження: фіксуйте свої думки та емоції без оцінки.

Крім цього, медитацію можна поєднувати з іншими практиками, такими як йога або читання, що також сприяє зниженню стресу та підвищенню самоусвідомленості.

Сучасні технології пропонують безліч ресурсів для медитації. Ви можете знайти корисні застосунки, як-от "Svitlo" або "Spokiy", або онлайн-курси, що підходять саме вам.

Медитація - це гнучкий інструмент, який кожен може адаптувати під свої потреби та спосіб життя. Не бійтесь експериментувати, адже всі методи мають право на існування, якщо вони сприяють вашому благополуччю.

МОЗ рекомендує: 8 простих звичок для зменшення впливу стресу на здоров'я21.10.24, 04:19 • 18129 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58