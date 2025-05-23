Вигорання на роботі: дослідження показало, що 75% працівників думають про звільнення

Українські працівники масово стикаються з вигоранням і стресом, які вже стали новою нормою на тлі війни та економічної нестабільності. Три з чотирьох працівників замислюються про звільнення через емоційне виснаження, а понад 40% - відчувають стрес через надмірне навантаження. Про це пише УНН із посиланням на дані нещодавнього дослідження Gradus Research.

Деталі

Навантаження і невизначеність — основні фактори стресу на роботі Gradus Research представила результати дослідження "Очікування від роботодавців у ситуації тотального вигорання", яке провели спеціально до 17-ї People Management Conference. У фокусі - емоційний стан працівників, рівень стресу на роботі та очікування до роботодавців у тривалий період нестабільності.

Найважливішими критеріями для українських працівників залишаються фінансова винагорода та баланс між роботою й особистим життям - про це заявили 46% опитаних.

Також до п’ятірки ключових факторів увійшли:

атмосфера в команді (33%);

гнучкий графік (27%) і кар’єрні перспективи (23%).

Серед головних джерел стресу на роботі - надмірне навантаження (42%) та невизначеність у компанії (35%).

Низька лояльність працівників

Показник eNPS (індекс лояльності працівників, який визначає ймовірність того, що співробітники рекомендуватимуть свого роботодавця) становить -19. Це свідчить про переважання невдоволених працівників над тими, хто готовий підтримувати компанію.

Найменш незадоволеними виявились молоді люди 25–35 років (-8) і 18–24 роки (-10), а найбільш — працівники віком 45–54 (-26) та 55–65 років (-34).

Ми всі живемо в ситуації тривалого надвисокого стресу. Наші дослідження демонструють, що у порівнянні з попередніми роками все більше респондентів починають відзначати ознаки вигорання. Це впливає і на продуктивність роботи, і на сталість команд. Тож ми вирішили подивитися на те, які типи вигорання існують серед українських працівників, адже знаючи тип вигорання, роботодавець може застосовувати відповідні інструменти, аби полегшити стан команд. Ми отримали дуже цікаві й прикладні результати зазначає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та СЕО дослідницької компанії Gradus Research.

П’ять типів працівників і п’ять сценаріїв вигорання

Аналітики виокремили п’ять умовних видів працівників залежно від рівня емоційного вигорання:

хронічно перевантажені;

виснажені й демотивовані;

ті, хто балансує між натхненням і вигоранням;

стабільні, але байдужі;

залучені й натхненні.

І хоча кожен із них по-різному реагує на стрес, у всіх є спільне — думки про звільнення. Зокрема, 75% хронічно перевантажених працівників серйозно розглядають варіант зміни місця роботи. Найменше таких думок у натхненних і залучених — лише 18%.

eNPS як дзеркало настроїв

Найнижчий рівень eNPS спостерігається серед виснажених та демотивованих працівників — він сягає -68.

Натомість серед залучених і мотивованих працівників цей показник становить +31, що свідчить про готовність рекомендувати свою компанію. Найголовніше очікування від компаній — гідна оплата.

Як наголошують дослідники, співробітники сприймають фінансову винагороду не лише як мотивацію, а й як спосіб емоційної підтримки у складних умовах.

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