Вигорання на роботі: дослідження показало, що 75% працівників думають про звільнення

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
14:05 • 3150 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 16110 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 32212 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 31000 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 36469 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

09:52 • 40761 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 44479 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 131624 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66526 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 314681 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

23 травня, 05:09 • 103504 перегляди

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 11921 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 18436 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68367 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 41455 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 131646 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 228486 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 309108 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 298824 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 307065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Девід Ламмі

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 68981 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 120408 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 162250 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 163820 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 162648 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

Вигорання на роботі: дослідження показало, що 75% працівників думають про звільнення

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Більшість українських працівників відчувають вигорання та стрес через війну та економічну нестабільність. 75% працівників розглядають звільнення, а 40% відчувають стрес через перевантаження.

Вигорання на роботі: дослідження показало, що 75% працівників думають про звільнення

Українські працівники масово стикаються з вигоранням і стресом, які вже стали новою нормою на тлі війни та економічної нестабільності. Три з чотирьох працівників замислюються про звільнення через емоційне виснаження, а понад 40% - відчувають стрес через надмірне навантаження. Про це пише УНН із посиланням на дані нещодавнього дослідження Gradus Research.

Деталі

Навантаження і невизначеність — основні фактори стресу на роботі Gradus Research представила результати дослідження "Очікування від роботодавців у ситуації тотального вигорання", яке провели спеціально до 17-ї People Management Conference. У фокусі - емоційний стан працівників, рівень стресу на роботі та очікування до роботодавців у тривалий період нестабільності.

Найважливішими критеріями для українських працівників залишаються фінансова винагорода та баланс між роботою й особистим життям - про це заявили 46% опитаних.

Також до п’ятірки ключових факторів увійшли:

  • атмосфера в команді (33%);
    • гнучкий графік (27%) і кар’єрні перспективи (23%).

      Серед головних джерел стресу на роботі - надмірне навантаження (42%) та невизначеність у компанії (35%). 

      Низька лояльність працівників 

      Показник eNPS (індекс лояльності працівників, який визначає ймовірність того, що співробітники рекомендуватимуть свого роботодавця) становить -19. Це свідчить про переважання невдоволених працівників над тими, хто готовий підтримувати компанію.

      Найменш незадоволеними виявились молоді люди 25–35 років (-8) і 18–24 роки (-10), а найбільш — працівники віком 45–54 (-26) та 55–65 років (-34).

      Ми всі живемо в ситуації тривалого надвисокого стресу. Наші дослідження демонструють, що у порівнянні з попередніми роками все більше респондентів починають відзначати ознаки вигорання. Це впливає і на продуктивність роботи, і на сталість команд. Тож ми вирішили подивитися на те, які типи вигорання існують серед українських працівників, адже знаючи тип вигорання, роботодавець може застосовувати відповідні інструменти, аби полегшити стан команд. Ми отримали дуже цікаві й прикладні результати

      зазначає Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та СЕО дослідницької компанії Gradus Research.

      П’ять типів працівників і п’ять сценаріїв вигорання 

      Аналітики виокремили п’ять умовних видів працівників залежно від рівня емоційного вигорання:

      • хронічно перевантажені;
        • виснажені й демотивовані;
          • ті, хто балансує між натхненням і вигоранням;
            • стабільні, але байдужі;
              • залучені й натхненні.

                І хоча кожен із них по-різному реагує на стрес, у всіх є спільне — думки про звільнення. Зокрема, 75% хронічно перевантажених працівників серйозно розглядають варіант зміни місця роботи. Найменше таких думок у натхненних і залучених — лише 18%.

                eNPS як дзеркало настроїв

                Найнижчий рівень eNPS спостерігається серед виснажених та демотивованих працівників — він сягає -68.

                Натомість серед залучених і мотивованих працівників цей показник становить +31, що свідчить про готовність рекомендувати свою компанію. Найголовніше очікування від компаній — гідна оплата.

                Як наголошують дослідники, співробітники сприймають фінансову винагороду не лише як мотивацію, а й як спосіб емоційної підтримки у складних умовах. 

                Які професії обирають на перекваліфікацію українці - у Мінекономіки відповіли19.05.25, 14:35 • 1829 переглядiв

                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                Здоров'я
                Україна
                Brent
                $64.38
                Bitcoin
                $109,640.00
                S&P 500
                $5,779.96
                Tesla
                $336.84
                Газ TTF
                $35.98
                Золото
                $3,339.80
                Ethereum
                $2,587.16