Одиночество и изоляция увеличивают риск смерти от рака на 11% - исследование
Киев • УНН
Новое исследование канадских специалистов выявило, что одиночество или социальная изоляция повышают риск смерти от рака на 11%, а общий риск смерти — на 34%. Это связано со стрессовой реакцией, которая вредит иммунной системе и вызывает воспаление.
Исследование влияния одиночества на смертность показало, что пациенты с онкологией, которые чувствуют себя одинокими, могут быть подвержены большему риску смерти. Эти причины связаны не только с последствиями рака, но и с другими. Передает УНН со ссылкой на BMJ Oncology и Euronews.
Подробности
Согласно исследованию канадских специалистов, опубликованному в медицинском журнале BMJ Oncology, одиночество или социальная изоляция связаны с 34% повышением риска смерти в целом. Что касается вероятности смерти от рака, - речь идет об 11-процентном увеличении.
Исследователи отметили, что одиночество может вызывать стрессовую реакцию. Ее последствия вредят иммунной системе и вызывают воспаление, а затем - ухудшают состояние пациента с раком.
Справка
Группа исследователей из Канады проанализировала данные из 16 ранее опубликованных исследований, охватывающих более 1,6 миллиона человек с раком в Канаде, Англии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии и США.
Эти результаты предполагают, что одиночество и социальная изоляция могут влиять на исход, помимо традиционных биологических и связанных с лечением факторов
Дополнение
Анализ имеет некоторые ограничения, поскольку исследования использовали различные методы и рассматривали различные результаты. Таким образом, следует учитывать, что на результаты могли также повлиять разнообразные факторы, которые не были изучены.
В то же время результаты указанного исследования добавляют все больше свидетельств того, что одиночество и социальная изоция могут вредить здоровью людей.
Одиночество и социальная изоляция могут повысить риск сердечного приступа, инсульта, диабета 2 типа, деменции, депрессии и тревожных расстройств, а также суицидального поведения.
Напомним
Ученые из Bielefeld University и Communications Psychology установили, что низкая самооценка связана с повторяющимися негативными мыслями, которые способствуют выгоранию.
Новое исследование 100 000 человек из семи стран выявило связь между одиночеством и депрессией.
Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается 15 октября.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы - самый распространенный вид рака в мире среди женщин: каждая четвертая онкобольная женщина имеет именно рак груди. В 2022 году было зафиксировано более 2,3 миллиона новых случаев этого заболевания.