Одиночество и изоляция увеличивают риск смерти от рака на 11% - исследование

Исследование влияния одиночества на смертность показало, что пациенты с онкологией, которые чувствуют себя одинокими, могут быть подвержены большему риску смерти. Эти причины связаны не только с последствиями рака, но и с другими. Передает УНН со ссылкой на BMJ Oncology и Euronews.

Согласно исследованию канадских специалистов, опубликованному в медицинском журнале BMJ Oncology, одиночество или социальная изоляция связаны с 34% повышением риска смерти в целом. Что касается вероятности смерти от рака, - речь идет об 11-процентном увеличении.

Исследователи отметили, что одиночество может вызывать стрессовую реакцию. Ее последствия вредят иммунной системе и вызывают воспаление, а затем - ухудшают состояние пациента с раком.

Группа исследователей из Канады проанализировала данные из 16 ранее опубликованных исследований, охватывающих более 1,6 миллиона человек с раком в Канаде, Англии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии и США.

Эти результаты предполагают, что одиночество и социальная изоляция могут влиять на исход, помимо традиционных биологических и связанных с лечением факторов - указано в комментарии к отчету исследования.

Анализ имеет некоторые ограничения, поскольку исследования использовали различные методы и рассматривали различные результаты. Таким образом, следует учитывать, что на результаты могли также повлиять разнообразные факторы, которые не были изучены.

В то же время результаты указанного исследования добавляют все больше свидетельств того, что одиночество и социальная изоция могут вредить здоровью людей.

Одиночество и социальная изоляция могут повысить риск сердечного приступа, инсульта, диабета 2 типа, деменции, депрессии и тревожных расстройств, а также суицидального поведения. - сообщали результаты предыдущих исследований.

