В Британии три человека умерли после употребления шоколадного десерта
Киев • УНН
В Великобритании пять человек отравились после употребления шоколадного десерта. Власти подозревают муссы и мороженое компании Cool Delight Desserts, три человека умерли.
Пять человек в Великобритании получили тяжелое пищевое отравление после употребления шоколадного десерта. Причем трое из них умерли. Руководители Национальной службы здравоохранения Англии начали расследование инцидента, сообщает DailyMail, пишет УНН.
Детали
По данным издания, пятеро были госпитализированы в больницы Национальной службы здравоохранения (NHS) с симптомами опасного инфекционного заболевания листериоз. Случаи отравления зафиксированы не только локально в Англии, а в разных регионах Соединенного Королевства.
Медики предполагают, что возбудитель мог содержаться в шоколадном десерте, который накануне употребляли пациенты. Чиновники подозревают муссы и мороженое, изготовленные компанией Cool Delight Desserts.
На фоне инцидента Агентством контроля соблюдения пищевых стандартов (FSA) в качестве предостережительной меры отозвало все охлажденные десерты, включая мороженое, булочки с мороженым, муссы и йогурты, поставляемые указанной компанией в заведения NHS и дома престарелых.
Персоналу больниц приказано проверить холодильники палат, чтобы убедиться, что все десерты этой категории изъяты из потребления пациентов.
По данным FSA, пищевые отравления были зафиксированы в период с мая по декабрь 2024 года, возраст пациентов - от 68 до 89 лет. Двое людей отравились десертами в Йоркшире и Хамбере, один на северо-западе, еще один - в Вест-Мидлендсе, а пятый – в Уэльсе.
Как показали результаты вскрытия, причиной смерти лишь одной из трех жертв был возбудитель Listeria monocytogenes.
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