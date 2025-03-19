В Британии три человека умерли после употребления шоколадного десерта

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16328 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30039 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65427 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214650 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123125 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392282 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311147 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213845 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132538 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214653 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392283 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254560 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311147 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3338 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14652 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46007 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72183 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57267 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В Британии три человека умерли после употребления шоколадного десерта

Киев • УНН

 • 20108 просмотра

В Великобритании пять человек отравились после употребления шоколадного десерта. Власти подозревают муссы и мороженое компании Cool Delight Desserts, три человека умерли.

В Британии три человека умерли после употребления шоколадного десерта

Пять человек в Великобритании получили тяжелое пищевое отравление после употребления шоколадного десерта. Причем трое из них умерли. Руководители Национальной службы здравоохранения Англии начали расследование инцидента, сообщает DailyMail, пишет УНН.

Детали

По данным издания, пятеро были госпитализированы в больницы Национальной службы здравоохранения (NHS) с симптомами опасного инфекционного заболевания листериоз. Случаи отравления зафиксированы не только локально в Англии, а в разных регионах Соединенного Королевства.

Медики предполагают, что возбудитель мог содержаться в шоколадном десерте, который накануне употребляли пациенты. Чиновники подозревают муссы и мороженое, изготовленные компанией Cool Delight Desserts.

На фоне инцидента Агентством контроля соблюдения пищевых стандартов (FSA) в качестве предостережительной меры отозвало все охлажденные десерты, включая мороженое, булочки с мороженым, муссы и йогурты, поставляемые указанной компанией в заведения NHS и дома престарелых.

Персоналу больниц приказано проверить холодильники палат, чтобы убедиться, что все десерты этой категории изъяты из потребления пациентов.

По данным FSA, пищевые отравления были зафиксированы в период с мая по декабрь 2024 года, возраст пациентов - от 68 до 89 лет. Двое людей отравились десертами в Йоркшире и Хамбере, один на северо-западе, еще один - в Вест-Мидлендсе, а пятый – в Уэльсе.

Как показали результаты вскрытия, причиной смерти лишь одной из трех жертв был возбудитель Listeria monocytogenes.

Массовое отравление в ривненском лицее: десятки школьников заболели, полиция проводит проверку13.01.25, 20:20 • 33496 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Национальная служба здравоохранения
Англия
Великобритания
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91