У Британії троє людей померли після вживання шоколадного десерту
Київ • УНН
У Великій Британії п'ятеро людей отруїлися після вживання шоколадного десерту. Влада підозрює муси та морозиво компанії Cool Delight Desserts, три людини померли.
П’ятеро людей у Великій Британії отримали тяжке харчове отруєння після вживання шоколадного десерту. Причому троє з низ померли. Керівники Національної служби охорони здоров'я Англії почали розслідування інциденту, повідомляє DailyMail, пише УНН.
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За даними видання, п’ятеро були госпіталізовані до лікарень Національної служби охорони здоров'я (NHS) із симптомами небезпечного інфекційного захворювання лістероз. Випадки отруєння зафіксовані не тільки локально в Англії, а в різних регіонах Сполученого Королівства.
Медики припускають, що збудник міг міститися у шоколадному десерті, який напередодні споживали пацієнти. Чиновники підозрюють муси та морозиво, виготовлені компанією Cool Delight Desserts.
На тлі інциденту Агентством контролю дотримання харчових стандартів (FSA) у якості застережного заходу відкликало всі охолоджені десерти, включаючи морозиво, булочки з морозивом, муси та йогурти, що постачаються вказаною компанією до закладів NHS та будинків для людей похилого віку.
Персоналу лікарень наказано перевірити холодильники палат, щоб переконатися, що всі десерти цієї категорії вилучені зі споживання пацієнтів.
За даними FSA, харчові отруєння були зафіксовані у період з травня по грудень 2024 року, вік пацієнтів - від 68 до 89 років. Двоє людей отруїлися десертами в Йоркширі та Хамбері, один на північному заході, ще один - у Вест-Мідлендсі, а п’ятий – у Вельсі.
Як показали результати розтину, причиною смерті лише однієї з трьох жертв був збудник Listeria monocytogenes.
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