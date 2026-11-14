Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после глобального сбоя - что в Украине

$45.3850.34
ukenru
08:12 • 2080 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
06:52 • 10325 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
05:59 • 13413 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
05:42 • 12127 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
04:16 • 15520 просмотра
Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
03:37 • 15304 просмотра
Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему
02:55 • 13104 просмотра
США начали работать над крупнейшим обменом пленными между Украиной и Россией за время войны — Белый дом
14 ноября, 01:55 • 13982 просмотра
Украина наращивает производство и применение ракет «Нептун» — количество ударов по России существенно возросло
14 ноября, 01:35 • 13688 просмотра
В США восстановили авиасообщение после масштабного сбоя — тысячи рейсов отменили и задержали
14 ноября, 01:16 • 13174 просмотра
ВСУ впервые с 2023 года освободили в Донецкой области больше территорий, чем потеряли за месяц, — наблюдателиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
5.9м/с
63%
750мм
Популярные новости
Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, но не собирается сдаваться — что заявила звезда13 ноября, 23:05 • 8684 просмотра
"Укрпочта" выпустит марку с салом, чесноком и соленьями — когда она появится14 ноября, 00:05 • 6736 просмотра
Кэти Перри появилась на свидании с Джастином Трюдо после вынесения приговора её бывшему мужу за изнасилование14 ноября, 01:05 • 7930 просмотра
В Монголии нашли древнюю гробницу с римским стеклом и уникальными золотыми украшениями14 ноября, 02:05 • 5862 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября03:05 • 5228 просмотра
публикации
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 65971 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 66752 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 65982 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 64324 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
13 ноября, 06:20 • 64940 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска08:05 • 440 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров05:05 • 3648 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы04:07 • 4452 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами03:52 • 4276 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября03:05 • 5384 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Отопление
SpaceX Starship
The New York Times

Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после глобального сбоя - что в Украине

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Microsoft восстановила потребительские сервисы после сбоя, который затронул более 70 стран и коснулся 430 млн пользователей. Корпоративные системы ещё мониторят.

Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после глобального сбоя - что в Украине

Компания Microsoft сообщила, что работа сервисов для потребителей полностью восстановилась в 16:10 UTC в пятницу (18:10 по киевскому времени), при этом наблюдалось некоторое устойчивое восстановление корпоративных сервисов Microsoft 365. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Технологический гигант заявил, что "осуществляет мониторинг электронных писем, накопившихся в ходе этого инцидента", прежде чем считать проблему с корпоративными сервисами решённой.

"В связи с серьёзными последствиями этого инцидента мы будем вести мониторинг в течение длительного периода, чтобы убедиться в отсутствии необходимости в дополнительных мерах по смягчению последствий", — говорится в обновлении на странице состояния сервисов Microsoft.

Дополнение

Сбой, как отмечает BBC, затронул более 70 стран, нарушив всё: от бизнес-операций до государственных услуг и работы частных пользователей. Более 430 миллионов человек во всём мире пользуются затронутыми продуктами.

Microsoft заявила, что это была техническая проблема, возникшая во время "обновления сетевой мощности", и не связанная с киберагентами или агентами искусственного интеллекта.

Эксперты заявили, что это событие стало "суровым напоминанием" о том, насколько сильно бизнес и жизненно важные службы зависят от небольшой группы крупных технологических поставщиков.

Пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к продуктам Microsoft 365 в четверг, 12 ноября.

К пятнице, 13 ноября, масштабная проблема затронула учреждения — от правительства Японии и Верховного суда Филиппин до австралийской разведывательной службы, а также поезда, больницы и суды в Северной Америке. В Великобритании пострадали некоторые подразделения Национальной службы здравоохранения (NHS), включая поликлиники и больницы, а также некоторые школы и полицейские управления.

В Канаде национальная железнодорожная сеть сообщила, что пассажиры могут не получать обновления по электронной почте о своих поездках, а больницы по всей стране также столкнулись с проблемами с электронной почтой.

В США сотрудники Палаты представителей Конгресса США сообщили Politico, что это затормозило работу законодательного органа на целый день, поскольку все процессы осуществляются через Microsoft Outlook.

Правительство Сингапура признало, что некоторые его системы пострадали, а в Индии сбой нарушил работу многих организаций в пятницу.

В Турции советники и чиновники, участвовавшие в климатическом саммите COP31 в Анталье, были разочарованы невозможностью получить доступ к Outlook.

Проблемы также затронули малые предприятия и частных лиц.

Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине13.11.26, 08:53 • 19408 просмотров

Ситуация в Украине

По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбой Microsoft 365 затронул и украинских пользователей.

За последние 24 часа, начиная с 10:11 13 ноября, количество сообщений о проблемах с его работой начало снижаться и к утру 14 ноября достигло 1–3 таких сообщений.

Больше всего сообщений о проблемах за последние 24 часа касалось входа (34%), приложения (31%) и веб-сайта (23%).

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираТехнологии
Кибератака
Национальная служба здравоохранения
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Reuters
Австралия
Филиппины
Индия
Сингапур
Канада
Великобритания
Северная Америка
Япония
Турция
Соединённые Штаты
Украина
Майкрософт