Microsoft заявила о восстановлении работы сервисов после глобального сбоя - что в Украине

Компания Microsoft сообщила, что работа сервисов для потребителей полностью восстановилась в 16:10 UTC в пятницу (18:10 по киевскому времени), при этом наблюдалось некоторое устойчивое восстановление корпоративных сервисов Microsoft 365. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Технологический гигант заявил, что "осуществляет мониторинг электронных писем, накопившихся в ходе этого инцидента", прежде чем считать проблему с корпоративными сервисами решённой.

"В связи с серьёзными последствиями этого инцидента мы будем вести мониторинг в течение длительного периода, чтобы убедиться в отсутствии необходимости в дополнительных мерах по смягчению последствий", — говорится в обновлении на странице состояния сервисов Microsoft.

Дополнение

Сбой, как отмечает BBC, затронул более 70 стран, нарушив всё: от бизнес-операций до государственных услуг и работы частных пользователей. Более 430 миллионов человек во всём мире пользуются затронутыми продуктами.

Microsoft заявила, что это была техническая проблема, возникшая во время "обновления сетевой мощности", и не связанная с киберагентами или агентами искусственного интеллекта.

Эксперты заявили, что это событие стало "суровым напоминанием" о том, насколько сильно бизнес и жизненно важные службы зависят от небольшой группы крупных технологических поставщиков.

Пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к продуктам Microsoft 365 в четверг, 12 ноября.

К пятнице, 13 ноября, масштабная проблема затронула учреждения — от правительства Японии и Верховного суда Филиппин до австралийской разведывательной службы, а также поезда, больницы и суды в Северной Америке. В Великобритании пострадали некоторые подразделения Национальной службы здравоохранения (NHS), включая поликлиники и больницы, а также некоторые школы и полицейские управления.

В Канаде национальная железнодорожная сеть сообщила, что пассажиры могут не получать обновления по электронной почте о своих поездках, а больницы по всей стране также столкнулись с проблемами с электронной почтой.

В США сотрудники Палаты представителей Конгресса США сообщили Politico, что это затормозило работу законодательного органа на целый день, поскольку все процессы осуществляются через Microsoft Outlook.

Правительство Сингапура признало, что некоторые его системы пострадали, а в Индии сбой нарушил работу многих организаций в пятницу.

В Турции советники и чиновники, участвовавшие в климатическом саммите COP31 в Анталье, были разочарованы невозможностью получить доступ к Outlook.

Проблемы также затронули малые предприятия и частных лиц.

Масштабный сбой произошёл в сервисах Microsoft: ситуация в Украине

Ситуация в Украине

По данным мониторингового сервиса Downdetector, сбой Microsoft 365 затронул и украинских пользователей.

За последние 24 часа, начиная с 10:11 13 ноября, количество сообщений о проблемах с его работой начало снижаться и к утру 14 ноября достигло 1–3 таких сообщений.

Больше всего сообщений о проблемах за последние 24 часа касалось входа (34%), приложения (31%) и веб-сайта (23%).