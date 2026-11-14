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The New York Times

Microsoft заявила про відновлення роботи сервісів після глобального збою - що в Україні

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Microsoft відновила споживчі сервіси після збою, що охопив понад 70 країн і зачепив 430 млн користувачів. Корпоративні системи ще моніторять.

Microsoft заявила про відновлення роботи сервісів після глобального збою - що в Україні

Компанія Microsoft повідомила, що робота сервісів для споживачів повністю відновилася о 16:10 UTC у п'ятницю (18:10 за київським часом), водночас спостерігалося певне стійке відновлення корпоративних сервісів Microsoft 365. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Технологічний гігант заявив, що "здійснює моніторинг щодо електронних листів, що накопичилися під час цього інциденту", перш ніж вважати проблему з корпоративними сервісами вирішеною.

"У зв'язку з серйозними наслідками цього інциденту ми вестимемо моніторинг протягом тривалого періоду, щоб переконатися у відсутності необхідності в додаткових заходах щодо пом'якшення наслідків", - ідеться в оновленні на сторінці стану сервісів Microsoft.

Доповнення

Збій, як зазначає BBC, торкнувся понад 70 країн, порушивши все: від бізнес-операцій до державних послуг та приватних користувачів. Понад 430 мільйонів людей у ​​всьому світі користуються ураженими продуктами.

Microsoft заявила, що це була технічна проблема, що виникла під час "оновлення потужності мережі", і не пов'язана з кібер-агентами чи агентами штучного інтелекту.

Експерти заявили, що ця подія стала "суворим нагадуванням" про те, наскільки сильно бізнес та життєво важливі служби залежать від невеликої групи великих технологічних постачальників.

Користувачі почали повідомляти про проблеми з доступом до продуктів Microsoft 365 у четвер, 12 листопада.

До п'ятниці, 13 листопада, масштабна проблема торкнулася установ від уряду Японії та Верховного суду Філіппін до австралійської розвідувальної служби, а також потягів, лікарень та судів у Північній Америці. У Великій Британії деякі підрозділи Національної служби охорони здоров'я (NHS), включаючи поліклініки та лікарні, постраждали, як і деякі школи та поліцейські управління.

У Канаді національна залізнична мережа повідомила, що пасажири можуть не отримувати оновлення електронною поштою про свої поїздки, а лікарні по всій країні також зіткнулися з проблемами з електронною поштою.

У США співробітники Палати представників Конгресу США повідомили Politico, що це загальмувало роботу законодавчого органу на цілий день, оскільки всі процеси здійснюються через Microsoft Outlook.

Уряд Сінгапуру визнав, що деякі його системи постраждали, а в Індії збій порушив роботу багатьох у п'ятницю.

У Туреччині радники та чиновники, які брали участь у кліматичному саміті COP31 в Анталії, були розчаровані неможливістю доступу до Outlook.

Проблеми також торкнулися малих підприємств та приватних осіб.

Масштабний збій стався у сервісах Microsoft: ситуація в Україні13.11.26, 08:53 • 19408 переглядiв

Ситуація в Україні

За даними моніторингового сервісу Downdetector, збій Microsoft 365 зачепив й українських користувачів.

За останні 24 години з 10:11 13 листопада кількість звітів про відчування проблем з його роботою почали йти на спад і до ранку 14 листопада досягли 1-3 таких повідомлень.

Найбільше повідомлень про проблеми за останні 24 години було щодо входу (34%), додатка (31%), вебсайту (23%).

Юлія Шрамко

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