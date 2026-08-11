Великобритания одобрила вторую таблетку для похудения, решение по NHS ожидается в ноябре

Британский регулятор лекарственных средств 10 августа одобрил таблетку для похудения Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lilly для контроля веса и лечения диабета 2-го типа. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения стало первым европейским регулятором, выдавшим препарату лицензию. В Европейском союзе решение о его одобрении ожидается не ранее следующего года.

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Foundayo содержит орфорглипрон и является первой пероральной формой препарата класса GLP-1 от Eli Lilly. Спрос на такие препараты значительно вырос в последние годы, в частности благодаря популярности среди знаменитостей и инфлюенсеров. Инъекционный препарат компании Mounjaro содержит тирзепатид.

Конкуренция на рынке таблеток

Выход Foundayo на британский рынок происходит после появления таблетированной версии Wegovy от датской Novo Nordisk. Препарат с действующим веществом семаглутидом уже запустили в США и Великобритании, а позднее его ожидают и в отдельных странах ЕС.

Сначала Foundayo будет доступен в Великобритании преимущественно на частном рынке. Решение о том, будет ли препарат оплачивать Национальная служба здравоохранения Великобритании, ожидается не ранее 18 ноября. Его примет Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи.

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