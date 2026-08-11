Великобритания одобрила вторую таблетку для похудения, решение по NHS ожидается в ноябре
Киев • УНН
Британский регулятор 10 августа одобрил таблетку Foundayo компании Eli Lilly для контроля веса и лечения диабета 2-го типа. Сначала препарат будет доступен на частном рынке, решение NHS ожидается до 18 ноября.
Британский регулятор лекарственных средств 10 августа одобрил таблетку для похудения Foundayo американской фармацевтической компании Eli Lilly для контроля веса и лечения диабета 2-го типа. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Подробности
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения стало первым европейским регулятором, выдавшим препарату лицензию. В Европейском союзе решение о его одобрении ожидается не ранее следующего года.
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Foundayo содержит орфорглипрон и является первой пероральной формой препарата класса GLP-1 от Eli Lilly. Спрос на такие препараты значительно вырос в последние годы, в частности благодаря популярности среди знаменитостей и инфлюенсеров. Инъекционный препарат компании Mounjaro содержит тирзепатид.
Конкуренция на рынке таблеток
Выход Foundayo на британский рынок происходит после появления таблетированной версии Wegovy от датской Novo Nordisk. Препарат с действующим веществом семаглутидом уже запустили в США и Великобритании, а позднее его ожидают и в отдельных странах ЕС.
Сначала Foundayo будет доступен в Великобритании преимущественно на частном рынке. Решение о том, будет ли препарат оплачивать Национальная служба здравоохранения Великобритании, ожидается не ранее 18 ноября. Его примет Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи.
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