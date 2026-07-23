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Препараты для похудения повышают риск выпадения волос - исследование

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Исследование 50 000 человек выявило связь между агонистами GLP-1 и алопецией. Регуляторы США и Британии получили сотни сообщений о выпадении волос.

Препараты для похудения повышают риск выпадения волос - исследование
Фото: pixabay

Исследователи обнаружили связь между применением препаратов для похудения на основе агонистов GLP-1 и повышенным риском выпадения волос. Выводы основаны на исследовании с участием около 50 тысяч человек. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По словам издания, в новом исследовании, в котором приняли участие около 50 000 человек, специалисты сравнили  показатели выпадения волос при алопеции у взрослых, которые использовали агонисты GLP-1 для лечения диабета, с людьми, принимавшими другие препараты. Исследователи утверждают, что препараты для похудения, такие как Mounjaro, Ozempic и Wegovy, связаны с повышенным риском выпадения волос.

Люди, принимающие препараты-агонисты GLP-1, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижать аппетит, имитируя природный гормон, сообщают о выпадении волос регуляторным органам, и новое исследование, проведенное с участием около 50 000 человек, подтверждает эту связь

- пишет издание.

Команда из Университета Пенсильвании сообщила, что регуляторные органы в США были проинформированы о связи между препаратами и выпадением волос, в частности для семаглутида (Wegovy и Ozempic) и тирзепатида (Mounjaro).

По состоянию на 2026 год Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) получило около 400 сообщений о выпадении волос, связанном с тирзепатидом, по сравнению с 541 сообщением в прошлом году. Также было получено 148 сообщений о выпадении волос, связанном с семаглутидом, по сравнению со 164 сообщениями в прошлом году

- утверждает издание.

Напомним

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Алла Киосак

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