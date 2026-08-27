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Три аэропорта Великобритании стали мишенью кибератаки, были похищены данные 8,7 млн клиентов

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В Манчестере, Станстеде и Ист-Мидлендсе были похищены контактные данные клиентов. Банковские данные и работу аэропортов это не затронуло.

Три аэропорта Великобритании стали мишенью кибератаки, были похищены данные 8,7 млн клиентов

В результате кибератаки на три аэропорта Великобритании, включая Манчестер и Станстед, были украдены данные клиентов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Как сообщила компания Manchester Airport Group (MAG), были украдены данные 8,7 миллиона клиентов, включая адреса электронной почты, номера телефонов, регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы.

Компания объявила об «инциденте кибербезопасности», связанном с аэропортами Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса.

«Компания Manchester Airports Group подверглась кибератаке со стороны неавторизованной третьей стороны», — заявил представитель MAG.

«Был получен большой объем данных клиентов, касающихся бронирования мест на парковках, в залах ожидания и Fast Track, а также регистрации в Wi-Fi в аэропортах Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса. Мы немедленно локализовали угрозу и работаем с экспертами-консультантами, предпринимая соответствующие шаги для защиты наших клиентов и систем».

«Мы проинформировали соответствующие органы и работаем с ними. Безопасность пассажиров и авиационная безопасность ни в коем случае не были скомпрометированы».

Компания MAG заявила, что система, к которой был получен доступ, не содержала банковских или платежных данных клиентов.

Работа аэропорта и парковка для клиентов продолжаются без перебоев, сообщила MAG.

Добавим

Кибератаки на общественную инфраструктуру участились, в том числе и на аэропорты.

В сентябре 2025 года Хитроу был одним из нескольких крупных европейских аэропортов, пострадавших от кибератаки.

Техническая проблема, затронувшая компанию Collins Aerospace, которая предоставляет услуги регистрации и посадки для различных авиакомпаний, привела к значительным задержкам в пострадавших аэропортах.

В другом киберинциденте компания Advanced Computer Software Group, предоставляющая ИТ- и программные услуги организациям по всей стране, подверглась атаке программы-вымогателя, которая нарушила работу критически важных служб Национальной службы здравоохранения в 2022 году.

Антонина Туманова

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Кибератака
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Великобритания