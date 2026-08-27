Три аэропорта Великобритании стали мишенью кибератаки, были похищены данные 8,7 млн клиентов

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Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся

Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ

Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалять

В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек

Последствия российского обстрела Бориспольского района — фоторепортаж

Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два более чем на 10 часов - Укрзализныця

россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз

В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей

рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка