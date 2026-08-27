Три аеропорти Британії стали мішенню кібератаки, викрали дані 8,7 млн клієнтів
Київ • УНН
У Манчестері, Станстеді та Іст-Мідлендсі викрали контактні дані клієнтів. Банківські дані й роботу аеропортів не зачепило.
У результаті кібератаки на три аеропорти Великої Британії, включаючи Манчестер і Станстед, було вкрадено дані клієнтів, передає УНН із посиланням на Sky News.
Як повідомила компанія Manchester Airport Group (MAG), було викрадено дані 8,7 мільйонів клієнтів, включаючи адреси електронної пошти, номери телефонів, реєстраційні номери автомобілів та поштові індекси.
Компанія оголосила про "інцидент кібербезпеки", пов'язаний з аеропортами Манчестера, Станстеда та Іст-Мідлендса.
"Компанія Manchester Airports Group зазнала кібератаки з боку неавторизованої третьої сторони", - заявив представник MAG.
"Було отримано великий обсяг даних клієнтів, що стосуються бронювання місць на парковках, в залах очікування та Fast Track, а також реєстрації в Wi-Fi в аеропортах Манчестера, Станстеда та Іст-Мідлендса. Ми негайно локалізували ризик і працюємо з фахівцями-консультантами, роблячи відповідні кроки для захисту наших клієнтів та систем".
"Ми поінформували відповідні органи та працюємо з ними. Безпека пасажирів та авіаційна безпека в жодному разі не були скомпрометовані".
Компанія MAG заявила, що система, до якої було отримано доступ, не містила банківських чи платіжних даних клієнтів.
Робота аеропорту та паркування для клієнтів продовжуються без перебоїв, повідомила MAG.
Додамо
Кібератаки на громадську інфраструктуру почастішали, зокрема й на аеропорти.
У вересні 2025 року Хітроу був одним із кількох великих європейських аеропортів, які постраждали від кібератаки.
Технічна проблема, що торкнулася компанії Collins Aerospace, яка надає послуги реєстрації та посадки для різних авіакомпаній, призвела до значних затримок у постраждалих аеропортах.
В іншому кіберінциденті компанія Advanced Computer Software Group, що надає ІТ- та програмні послуги організаціям по всій країні, зазнала атаки програми-здирника, яка порушила роботу критично важливих служб Національної служби охорони здоров'я у 2022 році.