В Британии тестируют революционную технологию домашней реабилитации после инсульта

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Великобритании начато клиническое испытание инновационного устройства для домашней реабилитации после инсульта. Технология базируется на стимуляции блуждающего нерва и является неинвазивной.

В Британии тестируют революционную технологию домашней реабилитации после инсульта

В Великобритании началось масштабное клиническое испытание инновационного устройства, позволяющего пациентам восстанавливать подвижность конечностей непосредственно у себя дома. Проект Triceps стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов охватил 19 медицинских учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) и стал крупнейшим в мире исследованием влияния стимуляции мозга на выздоровление после инсульта. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Технология основана на стимуляции блуждающего нерва с помощью компактного электрического устройства, размещаемого в ушной раковине. В отличие от предыдущих методов, которые требовали хирургического вмешательства для имплантации электродов, новый гаджет является полностью неинвазивным и безопасным для самостоятельного использования. Во время ежедневных реабилитационных упражнений устройство посылает слабые импульсы в мозг, делая его более восприимчивым к восстановлению утраченных нейронных связей.

Психоделик 5-MeO-DMT воспроизводит состояние глубокой медитации: результаты нейробиологического исследования

Доктор Шехарьяр Бейг, невролог из Шеффилда, подчеркивает, что инсульт является основной причиной инвалидности взрослых в стране, ежегодно поражая около 100 000 человек. Поскольку процесс выздоровления часто слишком медленный, ученые ищут способы усиления эффекта от упражнений. Использование устройства в домашних условиях позволяет пациентам заниматься интенсивнее и дольше, что критически важно для возвращения способности выполнять базовые бытовые задачи.

Хотя исследование еще продолжается и ученые анализируют данные более 200 участников, первые признаки являются чрезвычайно перспективными. Врачи фиксируют значительное улучшение мелкой моторики: пациенты, которые раньше не могли удержать чашку, теперь уверенно переносят ее между комнатами. Исследователи также проводят анализы крови и визуализацию мозга, чтобы понять, почему одни пациенты реагируют на технологию лучше других. В случае окончательного успеха эта доступная технология может быть интегрирована в общую систему реабилитации, помогая миллионам людей жить полноценной жизнью после болезни.

Оксфордское исследование предупредило об опасности использования ИИ для медицинских советов

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
Техника
Национальная служба здравоохранения
Великобритания