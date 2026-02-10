Оксфордское исследование предупредило об опасности использования ИИ для медицинских советов

$43.050.09
50.760.13
ukenru
22:01 • 3724 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
20:00 • 9530 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 10839 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 11273 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 12019 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14018 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16054 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27175 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 43780 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42721 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.2м/с
82%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ее считали шумной, поэтому прилетало нормально": новые свидетельства об издевательствах над журналисткой Викторией Рощиной в российском СИЗО9 февраля, 16:35 • 4056 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 7490 просмотра
На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития9 февраля, 17:41 • 3590 просмотра
Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания9 февраля, 18:35 • 4008 просмотра
Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"9 февраля, 18:39 • 6276 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 18095 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 26252 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 64994 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 86507 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 102536 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 7524 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 10758 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11395 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 37661 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 40550 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Старлинк

Оксфордское исследование предупредило об опасности использования ИИ для медицинских советов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Исследование Оксфордского университета показало, что чат-боты с искусственным интеллектом предоставляют неточные и противоречивые медицинские рекомендации. Это создает угрозу для безопасности пациентов из-за неправильной интерпретации неполной информации.

Оксфордское исследование предупредило об опасности использования ИИ для медицинских советов

Ученые Оксфордского университета обнаружили, что чат-боты на основе искусственного интеллекта предоставляют неточные и противоречивые рекомендации по здоровью, которые угрожают безопасности пациентов. Исследование подчеркивает, что неспособность моделей правильно интерпретировать неполную информацию от пользователей делает самодиагностику через ИИ крайне рискованной. Об этом пишет УНН.

Детали

Эксперимент с участием 1300 человек показал, что результаты взаимодействия с ИИ критически зависят от формулировки вопросов. Пользователям предлагали оценить симптомы, такие как сильная головная боль или истощение, однако чат-боты часто выдавали перечень диагнозов, из которых человеку приходилось выбирать наугад. Доктор Адам Махди, старший автор исследования, отметил в комментарии для BBC: "Когда искусственный интеллект перечислил три возможных состояния, людям оставалось догадываться, какое из них может подойти. Именно тогда все и развалится".

Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться09.02.26, 17:20 • 16054 просмотра

Ведущий врач исследования доктор Ребекка Пейн назвала практику консультирования с ИИ "опасной". Она объяснила, что пользователи обычно делятся информацией постепенно и могут пропускать ключевые детали, которые профессиональный медик выявил бы во время очного осмотра. В итоге люди, которые использовали ИИ, получали смесь полезных и вредных советов, что затрудняло принятие решения о необходимости визита к семейному врачу или неотложной помощи.

Предвзятость алгоритмов и перспективы отрасли

Помимо технических ошибок, специалисты указывают на системные недостатки технологии. Доктор Эмбер В. Чайлдс из Йельского университета подчеркнула, что ИИ обучается на медицинских данных, которые уже содержат десятилетние предубеждения.

Чат-бот является настолько же хорошим диагностом, насколько хорошими являются опытные клиницисты, что также не идеально

- добавила она.

Это создает дополнительный риск повторения ошибок, заложенных в современную медицинскую практику.

Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг06.02.26, 18:00 • 51606 просмотров

Несмотря на критику, эксперты видят потенциал в специализированных моделях. Доктор Берталан Меско отметил, что новые версии чат-ботов от OpenAI и Anthropic, разработанные именно для сферы здравоохранения, могут показать лучшие результаты. Однако ключевым условием безопасности остается внедрение четких национальных правил, регуляторных барьеров и официальных медицинских рекомендаций для совершенствования таких систем.

Психоделик 5-MeO-DMT воспроизводит состояние глубокой медитации: результаты нейробиологического исследования06.02.26, 12:25 • 2496 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
OpenAI
Йельский университет