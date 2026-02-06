Психоделик 5-MeO-DMT воспроизводит состояние глубокой медитации: результаты нейробиологического исследования

Международная группа ученых зафиксировала уникальный нейробиологический феномен: воздействие мощного психоделика 5-MeO-DMT на мозг вызывает изменения, почти идентичные состояниям, достигаемым годами медитативных практик. Исследование, проведенное с участием опытного тибетского ламы, открывает новые перспективы в понимании того, как химические вещества могут влиять на восприятие собственного "я" и структуру сознания. Об этом говорится в материале NewScientist, пишет УНН.

Для эксперимента ученые привлекли уважаемого учителя тибетского буддизма, который потратил более 15 лет на освоение техник успокоения эго и достижения "недуального состояния" - особой практики, где исчезает граница между личностью и окружающим миром. Сканирование мозга показало, что во время приема низкой дозы 5-MeO-DMT у испытуемого активировались те же нейронные цепи, что и во время глубокой медитации.

Кажется, что при такой низкой дозе (психоделика - ред.) есть значительное пересечение активности мозга с тем, что происходит в недуальном состоянии медитации". Это свидетельствует о том, что препарат способен временно "отключать" стандартные режимы работы мозга, которые отвечают за формирование ощущения индивидуальности, подобно тому, как это делают опытные мастера духовных практик