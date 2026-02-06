Психоделик 5-MeO-DMT воспроизводит состояние глубокой медитации: результаты нейробиологического исследования
Киев • УНН
Международная группа ученых обнаружила, что психоделик 5-MeO-DMT вызывает изменения в мозге, идентичные состояниям глубокой медитации. Исследование с тибетским ламой показывает, как химические вещества влияют на восприятие "я" и сознание.
Международная группа ученых зафиксировала уникальный нейробиологический феномен: воздействие мощного психоделика 5-MeO-DMT на мозг вызывает изменения, почти идентичные состояниям, достигаемым годами медитативных практик. Исследование, проведенное с участием опытного тибетского ламы, открывает новые перспективы в понимании того, как химические вещества могут влиять на восприятие собственного "я" и структуру сознания. Об этом говорится в материале NewScientist, пишет УНН.
Детали
Для эксперимента ученые привлекли уважаемого учителя тибетского буддизма, который потратил более 15 лет на освоение техник успокоения эго и достижения "недуального состояния" - особой практики, где исчезает граница между личностью и окружающим миром. Сканирование мозга показало, что во время приема низкой дозы 5-MeO-DMT у испытуемого активировались те же нейронные цепи, что и во время глубокой медитации.
Кажется, что при такой низкой дозе (психоделика - ред.) есть значительное пересечение активности мозга с тем, что происходит в недуальном состоянии медитации". Это свидетельствует о том, что препарат способен временно "отключать" стандартные режимы работы мозга, которые отвечают за формирование ощущения индивидуальности, подобно тому, как это делают опытные мастера духовных практик
Новые горизонты для нейробиологии и терапии
Результаты исследования помогают ученым глубже понять неврологические эффекты психоделиков, которые все чаще рассматриваются как потенциальные средства для лечения депрессии и тревожных состояний. Способность препарата 5-MeO-DMT вызывать специфические изменения в когнитивной архитектуре мозга без длительной подготовки может стать ключом к разработке новых терапевтических протоколов.
Грейпфрут: польза, возможные риски и противопоказания05.02.26, 09:21 • 3172 просмотра
В то же время ученые подчеркивают, что хотя психоделик и воспроизводит определенные модели активности, он не заменяет многолетнюю дисциплину медитации, а лишь подсвечивает общие биологические механизмы трансформации сознания. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение долгосрочного влияния таких состояний на психологическую устойчивость и эмоциональное здоровье человека в условиях современных стрессов 2026 года.
Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом03.02.26, 15:07 • 2891 просмотр