Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом

11:49 • 4644 просмотра
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 8050 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
09:22 • 15328 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 26767 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 27418 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 26399 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28395 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33646 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 42865 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28757 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 15043 просмотра
В Запорожской области оккупанты устроили массовые проверки и допросы собственных сотрудников из-за утечки данных3 февраля, 05:15 • 7592 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания3 февраля, 06:15 • 13699 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 45375 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 21952 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 45513 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 59431 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 44938 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 48467 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 124065 просмотра
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Федор Вениславский
Украина
Днепр
Одесская область
Харьков
Соединённые Штаты
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 3100 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 26090 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 26852 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 26190 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 24782 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Financial Times

Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Ученые из Института Вистара создали кандидат на вакцину против ВИЧ, вызывающий нейтрализующие антитела после однократной иммунизации у приматов. Этот подход может значительно упростить протоколы вакцинации и сделать их более доступными.

Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом

Ученые из Института Вистара разработали кандидат на вакцину против ВИЧ, который демонстрирует ранее не наблюдавшийся результат: образование нейтрализующих антител против ВИЧ после однократной иммунизации у приматов, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Инновационный подход, опубликованный в журнале Nature Immunology, как сообщается, может значительно сократить и упростить протоколы вакцинации против ВИЧ, сделав их более доступными во всем мире.

Смелая новая стратегия вакцинации

Исследование, проведенное под руководством Амелии Эсколано, доктора философии, доцента Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистара и старшего автора исследования, сосредоточено на искусственно созданном белке оболочки ВИЧ, WIN332, который бросает вызов научным представлениям о том, как разработать эффективную вакцину против ВИЧ, пишет издание.

"Идя против одного распространенного в этой области мнения, мы достигли низкой нейтрализации после однократной иммунизации, которая еще больше увеличилась после дополнительной бустерной дозы, чего ранее никогда не наблюдалось", - сказала Эсколано.

"Обычно протоколы вакцинации против ВИЧ требуют семи, восьми или даже десяти инъекций, чтобы начать наблюдать нейтрализацию. Для нашего иммуногена WIN332 мы ввели его только один раз и уже увидели определенную нейтрализацию", - отметила она.

Влияние на область V3-гликана

В течение многих лет ученые, пытавшиеся разработать вакцины против ВИЧ, фокусировались на воздействии на белок оболочки вируса, компонент внешнего слоя вируса. Команда доктора Эсколано разработала специфическую область белка оболочки, которая называется эпитопом V3-гликана.

Считалось, что антитела, ориентированные на эту область, требуют определенного сахара, N332-гликана, для эффективного связывания. Все предыдущие иммуногены оболочки были разработаны таким образом, чтобы сохранить этот сахар. Команда Эсколано сделала беспрецедентный шаг, полностью удалив N332-гликан, чтобы создать WIN332.

"Одна инъекция WIN332 вызвала низкую, но заметную нейтрализацию против ВИЧ в течение всего трех недель - беспрецедентный срок. Когда исследователи сделали вторую инъекцию с использованием родственного иммуногена, уровень нейтрализации значительно возрос. Это потенциально представляет собой значительное улучшение по сравнению с современными экспериментальными протоколами", - говорится в публикации.

"Этот иммуноген может сократить и упростить протоколы вакцинации, - сказал Игнасио Релано-Родригес, доктор философии, первый автор исследования. - Если этот подход окажется успешным, мы потенциально сможем достичь желаемого иммунитета всего за три инъекции. Это сделает протоколы вакцинации короче и доступнее".

Следующие шаги к клиническим испытаниям на людях

Обнадеживающие результаты привлекли внимание ведущих организаций здравоохранения, которые намерены перейти к клиническим испытаниям WIN332 на людях. Тем временем проводятся дополнительные доклинические исследования, а также разработка дальнейших иммуногенов, которые можно использовать в сокращенной серии вакцинации для дальнейшего повышения эффективности нейтрализации, пишет издание.

Вакцину от ВИЧ не изобрели: Голубовская о препарате Yeztugo23.06.25, 18:43 • 3121 просмотр

Юлия Шрамко

ЗдоровьеТехнологии
Животные