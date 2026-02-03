Нейтрализующие антитела после одной инъекции: ученые разработали вакцину-кандидат против ВИЧ с беспрецедентным результатом

Ученые из Института Вистара разработали кандидат на вакцину против ВИЧ, который демонстрирует ранее не наблюдавшийся результат: образование нейтрализующих антител против ВИЧ после однократной иммунизации у приматов, сообщает Medical Xpress, пишет УНН.

Инновационный подход, опубликованный в журнале Nature Immunology, как сообщается, может значительно сократить и упростить протоколы вакцинации против ВИЧ, сделав их более доступными во всем мире.

Смелая новая стратегия вакцинации

Исследование, проведенное под руководством Амелии Эсколано, доктора философии, доцента Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистара и старшего автора исследования, сосредоточено на искусственно созданном белке оболочки ВИЧ, WIN332, который бросает вызов научным представлениям о том, как разработать эффективную вакцину против ВИЧ, пишет издание.

"Идя против одного распространенного в этой области мнения, мы достигли низкой нейтрализации после однократной иммунизации, которая еще больше увеличилась после дополнительной бустерной дозы, чего ранее никогда не наблюдалось", - сказала Эсколано.

"Обычно протоколы вакцинации против ВИЧ требуют семи, восьми или даже десяти инъекций, чтобы начать наблюдать нейтрализацию. Для нашего иммуногена WIN332 мы ввели его только один раз и уже увидели определенную нейтрализацию", - отметила она.

Влияние на область V3-гликана

В течение многих лет ученые, пытавшиеся разработать вакцины против ВИЧ, фокусировались на воздействии на белок оболочки вируса, компонент внешнего слоя вируса. Команда доктора Эсколано разработала специфическую область белка оболочки, которая называется эпитопом V3-гликана.

Считалось, что антитела, ориентированные на эту область, требуют определенного сахара, N332-гликана, для эффективного связывания. Все предыдущие иммуногены оболочки были разработаны таким образом, чтобы сохранить этот сахар. Команда Эсколано сделала беспрецедентный шаг, полностью удалив N332-гликан, чтобы создать WIN332.

"Одна инъекция WIN332 вызвала низкую, но заметную нейтрализацию против ВИЧ в течение всего трех недель - беспрецедентный срок. Когда исследователи сделали вторую инъекцию с использованием родственного иммуногена, уровень нейтрализации значительно возрос. Это потенциально представляет собой значительное улучшение по сравнению с современными экспериментальными протоколами", - говорится в публикации.

"Этот иммуноген может сократить и упростить протоколы вакцинации, - сказал Игнасио Релано-Родригес, доктор философии, первый автор исследования. - Если этот подход окажется успешным, мы потенциально сможем достичь желаемого иммунитета всего за три инъекции. Это сделает протоколы вакцинации короче и доступнее".

Следующие шаги к клиническим испытаниям на людях

Обнадеживающие результаты привлекли внимание ведущих организаций здравоохранения, которые намерены перейти к клиническим испытаниям WIN332 на людях. Тем временем проводятся дополнительные доклинические исследования, а также разработка дальнейших иммуногенов, которые можно использовать в сокращенной серии вакцинации для дальнейшего повышения эффективности нейтрализации, пишет издание.

