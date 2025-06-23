Вакцину от ВИЧ не изобрели: Голубовская о препарате Yeztugo

Вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) не изобрели. Зарегистрированный оригинальный препарат Yeztugo является первым в мире средством для контактной (PrEP) профилактики ВИЧ, который вводится инъекционно дважды в год, что делает его революционным в этой сфере. Об этом заявила главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская, сообщает УНН.

Никакой вакцины от ВИЧ не изобрели. Лично я думаю, что это вряд ли возможно вообще. А зарегистрированный в июне 2025 года оригинальный препарат Иезтуго (Yeztugo – ред.) (ленакапавир) является первым в мире средством для контактной (PrEP) профилактики ВИЧ, который вводится инъекционно всего два раза в год, что делает его революционным в этой сфере – пояснила Голубовская.

Голубовская отметила, что разработан он компанией Gilead Sciences, известной своими инновационными препаратами для лечения гепатита С, В, ВИЧ и многих других, например, ковида (ремдесивир).

Ленакапавир является ингибитором капсида ВИЧ (p24), блокируя тем самым синтез белковой оболочки вируса, что препятствует его репликации сразу на нескольких стадиях жизненного цикла. Это отличает его от большинства антиретровирусных препаратов, которые действуют только на одно звено вирусного воспроизведения - написала Голубовская в Telegram.

Голубовская подчеркивает, что препарат предотвращает заражение ВИЧ, но не лечит уже имеющуюся инфекцию и не защищает от других заболеваний, передающихся половым путем, хотя по своей сути он является противовирусным средством.

Дополнение

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 18 июня одобрило первые препараты для профилактики ВИЧ, которые нужно принимать только дважды в год. Люди с высоким риском заражения ВИЧ теперь могут делать инъекцию – ленакапавир, продающийся под названием Yeztugo – всего один раз в шесть месяцев.

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