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У США схвалили ін'єкцію двічі на рік для профілактики ВІЛ

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Управління з контролю за продуктами та ліками США схвалило перші медикаменти для профілактики ВІЛ у формі ін'єкцій, які потрібно вводити лише раз на шість місяців. Препарат ленакапавір показав до 96-100% ефективності у захисті від інфікування.

У США схвалили ін'єкцію двічі на рік для профілактики ВІЛ

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) 18 червня схвалило перші медикаменти для профілактики ВІЛ, які потрібно приймати лише двічі на рік. Люди з високим ризиком зараження ВІЛ тепер можуть робити ін'єкцію - ленакапавір, який продається під назвою Yeztugo - лише один раз на шість місяців, пише УНН з посиланням на Time.

Деталі

Схвалення, як зазначається, є важливою віхою у боротьбі з ВІЛ та може змінити епідемію. У той час як медикаментозне лікування проти ВІЛ допомогло мільйонам людей придушити вірус до рівня, який неможливо виявити, щоб вони не поширювали його на інших, а також дозволило ВІЛ-негативним людям зберегти свій статус при використанні для запобігання інфекції, режим щоденного прийому таблеток означає, що відповідність і, отже, ефективність часто не настільки сильні, як мали б бути, зауважує видання.

У двох дослідженнях вчені з Gilead, які розробили ленакапавір, показали, що препарат на 96% ефективний у захисті цисгендерних жінок від зараження ВІЛ порівняно із щоденними оральними таблетками (так званими PrEP, скорочення від preexposure prophylaxis). У чоловіків, які практикують секс із чоловіками, та людей з різними гендерними ідентичностями препарат виявився ефективним на 100%, пише видання.

"Ленакапавір, який використовується сам по собі для профілактики, є величезним проривом, - говорить доктор Девід Го, професор мікробіології, імунології та медицини в Колумбійському університеті, який першим об'єднав препарати проти ВІЛ для придушення вірусу та його здатності мутувати, стаючи стійким до лікування. - Його потенціал у стримуванні епідемії величезний".

Але правозахисні групи та глобальні організації боротьби зі СНІДом висловлюють побоювання щодо того, чи буде цей потенціал повністю реалізовано, враховуючи нещодавні скорочення підтримуваних США програм з лікування та профілактики ВІЛ у всьому світі.

Ленакапавір був схвалений FDA у 2022 році для лікування людей з ВІЛ, вірус яких став стійким до інших противірусних препаратів. Розробляючи це лікування, учені Gilead помітили, що ленакапавір має дві важливі властивості, які можуть зробити його потенційно корисним і для профілактики ВІЛ: його здатність залишатися в організмі довше, ніж інші противірусні препарати, і його здатність втручатися в кілька етапів процесу, який вірус використовує для відтворення. Ленакапавір не є вакциною проти ВІЛ, але його ефект у профілактиці інфекції аналогічний до такого, пише видання. 

Прорив у пошуках ліків від ВІЛ приголомшив дослідників - Guardian05.06.25, 14:25 • 2834 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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