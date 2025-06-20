В США одобрили инъекцию дважды в год для профилактики ВИЧ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 18 июня одобрило первые препараты для профилактики ВИЧ, которые нужно принимать только дважды в год. Люди с высоким риском заражения ВИЧ теперь могут делать инъекцию – ленакапавир, продаваемый под названием Yeztugo – только один раз в шесть месяцев, пишет УНН со ссылкой на Time.

Детали

Одобрение, как отмечается, является важной вехой в борьбе с ВИЧ и может изменить эпидемию. В то время как медикаментозное лечение против ВИЧ помогло миллионам людей подавить вирус до неопределяемого уровня, чтобы они не распространяли его на других, а также позволило ВИЧ-негативным людям сохранить свой статус при использовании для предотвращения инфекции, режим ежедневного приема таблеток означает, что соблюдение режима лечения, а следовательно, и эффективность, часто не так сильны, как должны быть, замечает издание.

В двух исследованиях ученые из Gilead, разработавшие ленакапавир, показали, что препарат на 96% эффективен в защите цисгендерных женщин от заражения ВИЧ по сравнению с ежедневным приемом оральных таблеток (так называемыми PrEP, сокращение от preexposure prophylaxis). У мужчин, практикующих секс с мужчинами, и людей с различными гендерными идентичностями препарат оказался эффективным на 100%, пишет издание.

"Ленакапавир, используемый сам по себе для профилактики, является огромным прорывом, – говорит доктор Дэвид Го, профессор микробиологии, иммунологии и медицины в Колумбийском университете, который первым объединил препараты против ВИЧ для подавления вируса и его способности мутировать, становясь устойчивым к лечению. – Его потенциал в сдерживании эпидемии огромен".

Но правозащитные группы и глобальные организации по борьбе со СПИДом выражают опасения относительно того, будет ли этот потенциал полностью реализован, учитывая недавние сокращения поддерживаемых США программ по лечению и профилактике ВИЧ во всем мире.

Ленакапавир был одобрен FDA в 2022 году для лечения людей с ВИЧ, вирус которых стал устойчивым к другим противовирусным препаратам. Разрабатывая это лечение, ученые Gilead заметили, что ленакапавир обладает двумя важными свойствами, которые могут сделать его потенциально полезным и для профилактики ВИЧ: его способность оставаться в организме дольше, чем другие противовирусные препараты, и его способность вмешиваться в несколько этапов процесса, который вирус использует для репликации. Ленакапавир не является вакциной против ВИЧ, но его эффект в профилактике инфекции аналогичен таковому, пишет издание.

Прорыв в поисках лекарств от ВИЧ потряс исследователей - Guardian