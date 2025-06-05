Прорыв в поисках лекарств от ВИЧ потряс исследователей - Guardian

Лекарства от ВИЧ могут стать на шаг ближе после того, как исследователи нашли новый способ заставить вирус выйти из клеток человека. Мельбурнская команда ученых выяснила, как сделать вирус видимым в лейкоцитах, прокладывая путь к полному его выведению из организма. Об этом пишет Guardian, передает УНН.

Детали

Способность вируса скрываться внутри определенных лейкоцитов была одной из главных проблем для ученых, ищущих лекарства от этого недуга. Это означает, что в организме существует резервуар ВИЧ, способный к реактивации, с которым не могут справиться ни иммунная система, ни медикаменты.

Теперь исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Догерти в Мельбурне продемонстрировали способ сделать вирус видимым, что прокладывает путь к полному его выведению из организма.

Он базируется на технологии мРНК, которая стала известной во время пандемии Covid-19.

В статье, опубликованной в Nature Communications , исследователи впервые показали, что мРНК можно доставить в клетки, где скрывается ВИЧ, путем заключения ее в крошечный, специально разработанный жировой пузырек. Затем мРНК дает клеткам команду обнаружить вирус.

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В мире насчитывается почти 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ и вынужденных принимать лекарства до конца жизни, чтобы подавить вирус и предотвратить развитие симптомов и передачу инфекции. Для многих он остается смертельным, а данные ЮНЭЙДС свидетельствуют о том, что в 2023 году каждую минуту от ВИЧ умирал один человек.

Ранее считалось "невозможным" доставить мРНК к типу лейкоцитов, в которых находится ВИЧ. Поскольку эти клетки не поглощали жировые пузырьки или липидные наночастицы (ЛНЧ), используемые для ее переноса - рассказала доктор Паула Севаал, научный сотрудник Института Догерти и соавтор исследования.

Команда разработала новый тип LNP, известный как LNP X, который эти клетки воспримут. Ученые надеются, что этот новый дизайн наночастиц может стать новым путем к лечению ВИЧ, добавила она.

Когда коллега впервые представил результаты анализов на еженедельном совещании лаборатории, по словам Севаал, они казались слишком успешными, чтобы быть правдой.

Мы отправили ее обратно в лабораторию, чтобы повторить тестирование. И на следующей неделе она вернулась с результатами, которые были такими же хорошими. Поэтому нам пришлось поверить в это. И, конечно, с тех пор мы повторяли это еще много, много, много раз - сказала научная сотрудница.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, достаточно ли обнаружения вируса, чтобы иммунная система организма могла с ним справиться, или технологию нужно будет сочетать с другими методами лечения для уничтожения ВИЧ из организма.

Исследование проводится в лаборатории на донорских клетках от ВИЧ-инфицированных пациентов. Путь к использованию этой технологии как части лечения пациентов является долгим и потребует успешных испытаний на животных, а затем на людях. И это, вероятно, продлится годами, прежде чем ученые смогут прийти к обоснованным выводам.

Если говорить именно о сфере лечения ВИЧ, мы никогда не видели ничего близкого к тому, что мы видим сейчас, с точки зрения того, насколько хорошо мы способны выявлять этот вирус. Поэтому с этой точки зрения мы очень надеемся, что сможем наблюдать такую реакцию и у животных, и в конечном итоге, сможем сделать это и у людей - резюмировала Севаал.

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