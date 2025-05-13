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ВИЧ-пациентам в Украине грозит лечебный коллапс из-за неопределенности финансирования со стороны США - Politico

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Финансирование США антиретровирусных препаратов для ВИЧ-инфицированных в Украине приостановлено, что может привести к коллапсу лечения. Власти перераспределяют лекарства, но будущее программ тестирования неопределенно.

ВИЧ-пациентам в Украине грозит лечебный коллапс из-за неопределенности финансирования со стороны США - Politico

Сокращение финансирования со стороны США ставит под угрозу программы борьбы с ВИЧ в Украине, что может привести к увеличению новых случаев и смертности. Пациенты и медики ожидают решения США. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После общего приказа об остановке работ все национальные ВИЧ-сервисы были прерваны как минимум на две-четыре недели. Сейчас поставщики медицинских услуг пытаются понять, почему финансирование большинства проектов со стороны США возобновили — и, что критически важно, на какой период.

"Нам до сих пор не понятно почему, и мы не спрашиваем — разморозили, следовательно, работаем", — говорит Андрей Клепиков, исполнительный директор украинской общественной организации "Альянс общественного здоровья", которая вместе с "100% жизни" обеспечивает профилактические и поддерживающие услуги через местных партнеров.

Как сообщает Devex, 90-дневный период пересмотра был продлен еще на 30 дней — до 20 мая.

В Государственном департаменте США заявили POLITICO в электронном письме: "Несмотря на то, что Департамент действовал быстро и завершил комплексный пересмотр всех действующих грантов, этот процесс еще продолжается". Офис управления и бюджета проводит собственную проверку.

В ведомстве сослались на заявления госсекретаря Марко Рубио о том, что PEPFAR является важной и спасительной программой, которая будет продолжена, но со временем должна быть сокращена.

Адаптация услуг

Тем временем украинские власти перераспределили лекарства в регионы с наибольшей потребностью и предоставили приоритет комбинациям доступных препаратов, чтобы избежать перебоев в лечении. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, Украина сможет продолжить предоставлять АРТ (антиретровирусную терапию) всем текущим и новым пациентам как минимум до конца ноября.

Политика заключается в сохранении полного спектра спасательных услуг без сокращения или приостановки, даже в условиях военного положения или нестабильного внешнего финансирования. Министерство, (Центр общественного здоровья) и (его) партнеры работают над поиском стабильного решения и источника поддержки для полного продолжения ВИЧ-сервисов

- говорится в ответе Центра POLITICO.

Будущее программ тестирования и профилактики еще менее определено. Они страдают не только из-за дефицита товаров, в частности экспресс-тестов, но и из-за новых требований США относительно многообразия, справедливости, инклюзивности и репродуктивного здоровья.

Хотя проект должен был продолжаться до 2026 года, финансирование возобновлено только до конца сентября. "100% жизни" уже сократило четверть персонала из-за уменьшения или остановки проектов.

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За последние два десятилетия опытные украинские ОО неоднократно переживали изменения в политике США по финансированию ВИЧ, сохраняя при этом предоставление услуг.

Однако нынешнее сокращение беспрецедентно. Вторым по величине донором в борьбе с ВИЧ и туберкулезом в Украине является Глобальный фонд — международная организация по финансированию и партнерству. Треть его финансирования поступает из США и вряд ли будет компенсирована из других источников, эти средства могут быть перераспределены на лекарства за счет профилактики.

Тем временем миссия ВОЗ в Украине, которая на 17% финансируется США, уже подверглась сокращению бюджета на 8 миллионов долларов, говорит представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Были сокращены персонал, обучение и техническая поддержка, которые помогали усилить способность Украины к реагированию.

Хабихт считает, что Украина и ее партнеры могут сбалансировать другие международные источники финансирования, чтобы сохранить критические услуги. Но многие страны сокращают поддержку, концентрируясь на обороне и безопасности.

Неопределенность

Финансовая неопределенность только усиливает негативное влияние войны на здравоохранение в Украине.

В 2024 году в Украине зарегистрировано более 10 000 новых случаев ВИЧ. За последние два года 75% новых случаев в Черниговской области были на поздних стадиях инфекции — это усложняет лечение и способствует дальнейшему распространению болезни.

Сейчас пациенты и медики ожидают окончательного решения США - и наблюдают, как США пытаются прекратить войну.

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