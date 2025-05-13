ВІЛ-пацієнтам в Україні загрожує лікувальний колапс через невизначеність фінансування з боку США - Politico

Скорочення фінансування з боку США ставить під загрозу програми боротьби з ВІЛ в Україні, що може призвести до збільшення нових випадків та смертності. Пацієнти та медики очікують рішення США. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Після загального наказу про зупинення робіт усі національні ВІЛ-сервіси були перервані щонайменше на два-чотири тижні. Нині постачальники медичних послуг намагаються зрозуміти, чому фінансування більшості проєктів з боку США відновили — і, що критично важливо, на який період.

"Нам досі не зрозуміло чому, і ми не питаємо — розморозили, отже, працюємо", — каже Андрій Клепіков, виконавчий директор української громадської організації "Альянс громадського здоров’я", яка разом із "100% життя" забезпечує профілактичні та підтримуючі послуги через місцевих партнерів.

Як повідомляє Devex, 90-денний період перегляду було продовжено ще на 30 днів — до 20 травня.

У Державному департаменті США заявили POLITICO в електронному листі: "Попри те, що Департамент діяв швидко і завершив комплексний перегляд усіх чинних грантів, цей процес ще триває". Офіс управління та бюджету проводить власну перевірку.

У відомстві послались на заяви держсекретаря Марко Рубіо про те, що PEPFAR є важливою і рятівною програмою, яка буде продовжена, але з часом має бути скорочена.

Адаптація послуг

Тим часом українська влада перерозподілила ліки в регіони з найбільшою потребою та надала пріоритет комбінаціям доступних препаратів, аби уникнути перебоїв у лікуванні. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, Україна зможе продовжити надавати АРТ (антиретровірусну терапію) всім поточним і новим пацієнтам щонайменше до кінця листопада.

Політика полягає у збереженні повного спектру рятівних послуг без скорочення чи призупинення, навіть в умовах воєнного стану або нестабільного зовнішнього фінансування. Міністерство, (Центр громадського здоров’я) та (його) партнери працюють над пошуком стабільного рішення і джерела підтримки для повного продовження ВІЛ-сервісів - йдеться у відповіді Центру POLITICO.

Майбутнє програм тестування та профілактики ще менш визначене. Вони страждають не лише через дефіцит товарів, зокрема експрес-тестів, але й через нові вимоги США щодо різноманіття, справедливості, інклюзивності та репродуктивного здоров’я.

Хоча проєкт мав тривати до 2026 року, фінансування відновлено лише до кінця вересня. "100% життя" вже скоротило чверть персоналу через зменшення або зупинку проєктів.

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За останні два десятиліття досвідчені українські ГО неодноразово переживали зміни у політиці США щодо фінансування ВІЛ, зберігаючи при цьому надання послуг.



Проте нинішнє скорочення безпрецедентне. Другим за величиною донором у боротьбі з ВІЛ і туберкульозом в Україні є Глобальний фонд — міжнародна організація з фінансування та партнерства. Третина його фінансування надходить із США і навряд чи буде компенсована з інших джерел, ці кошти можуть бути перерозподілені на ліки за рахунок профілактики.

Тим часом місія ВООЗ в Україні, яка на 17% фінансується США, вже зазнала скорочення бюджету на 8 мільйонів доларів, каже представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Було скорочено персонал, навчання та технічну підтримку, які допомагали посилити спроможність України до реагування.

Хабіхт вважає, що Україна та її партнери можуть збалансувати інші міжнародні джерела фінансування, аби зберегти критичні послуги. Але багато країн скорочують підтримку, концентруючись на обороні й безпеці.

Невизначеність

Фінансова невизначеність лише посилює негативний вплив війни на охорону здоров’я в Україні.

У 2024 році в Україні зареєстровано понад 10 000 нових випадків ВІЛ. За останні два роки 75% нових випадків у Чернігівській області були на пізніх стадіях інфекції — це ускладнює лікування та сприяє подальшому поширенню хвороби.

Наразі пацієнти та медики очікують остаточного рішення США - і спостерігають, як США намагаються припинити війну.

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