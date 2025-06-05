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Прорив у пошуках ліків від ВІЛ приголомшив дослідників - Guardian

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Вчені знайшли спосіб змусити ВІЛ вийти з клітин, роблячи його видимим для імунної системи. Технологія мРНК дає надію на повне виведення вірусу з організму.

Прорив у пошуках ліків від ВІЛ приголомшив дослідників - Guardian

Ліки від ВІЛ можуть стати на крок ближчими після того, як дослідники знайшли новий спосіб змусити вірус вийти з клітин людини. Мельбурнська команда науковців з'ясувала, як зробити вірус видимим у лейкоцитах, прокладаючи шлях до повного його виведення з організму. Про це пише Guardian, передає УНН.

Деталі

Здатність вірусу ховатися всередині певних лейкоцитів була однією з головних проблем для вчених, які шукають ліки від цієї недуги. Це означає, що в організмі існує резервуар ВІЛ, здатний до реактивації, з яким не можуть впоратися ні імунна система, ні медикаменти.

Тепер дослідники з Інституту інфекцій та імунітету імені Пітера Догерті в Мельбурні продемонстрували спосіб зробити вірус видимим, що прокладає шлях до повного його виведення з організму.

Він базується на технології мРНК, яка стала відомою під час пандемії Covid-19.

У статті, опублікованій у Nature Communications , дослідники вперше показали, що мРНК можна доставити в клітини, де ховається ВІЛ, шляхом укладання її в крихітну, спеціально розроблену жирову бульбашку. Потім мРНК дає клітинам команду виявити вірус.

Україна отримала інноваційний препарат для профілактики ВІЛ05.06.24, 10:36 • 17191 перегляд

У світі налічується майже 40 мільйонів людей , які живуть з ВІЛ і змушені приймати ліки до кінця життя, щоб придушити вірус і запобігти розвитку симптомів та передачі інфекції. Для багатьох він залишається смертельним, а дані ЮНЕЙДС свідчать про те, що у 2023 році щохвилини від ВІЛ помирала одна людина.

Раніше вважалося "неможливим" доставити мРНК до типу лейкоцитів, у яких знаходиться ВІЛ. Оскільки ці клітини не поглинали жирові бульбашки або ліпідні наночастинки (ЛНЧ), що використовуються для її перенесення

- розповіла доктор Паула Севаал, науковий співробітник Інституту Догерті та співавтор дослідження.

Команда розробила новий тип LNP, відомий як LNP X, який ці клітини сприймуть. Вчені сподіваються, що цей новий дизайн наночастинок може стати новим шляхом до лікування ВІЛ, додала вона.

Коли колега вперше представив результати аналізів на щотижневій нараді лабораторії, за словами Севаал, вони здавалися надто успішними, щоб бути правдою.

Ми відправили її назад до лабораторії, щоб повторити тестування. І наступного тижня вона повернулася з результатами, які були такими ж хорошими. Тож нам довелося повірити в це. І, звичайно, відтоді ми повторювали це ще багато, багато, багато разів

- сказала науковиця.

Потрібні подальші дослідження, щоб визначити, чи достатньо виявлення вірусу, щоб імунна система організму могла з ним впоратися, чи технологію потрібно буде поєднувати з іншими методами лікування для знищення ВІЛ з організму.

Дослідження проводиться в лабораторії на донорських клітинах від ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Шлях до використання цієї технології як частини лікування пацієнтів є довгим і вимагатиме успішних випробувань на тваринах, а потім на людях. І це, ймовірно, триватиме роками, перш ніж вчені зможуть дійти обгрунтованих висновків.

Якщо говорити саме про сферу лікування ВІЛ, ми ніколи не бачили нічого близького до того, що ми бачимо зараз, з точки зору того, наскільки добре ми здатні виявляти цей вірус. Тож з цієї точки зору ми дуже сподіваємося, що зможемо спостерігати таку реакцію і у тварин, і зрештою, зможемо зробити це і у людей

- резюмувала Севаал.

ВІЛ-пацієнтам в Україні загрожує лікувальний колапс через невизначеність фінансування з боку США - Politico13.05.25, 12:27 • 3052 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

Здоров'яТехнології
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