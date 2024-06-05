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Україна отримала інноваційний препарат для профілактики ВІЛ

Україна отримала інноваційний препарат для профілактики ВІЛ

Київ • УНН

 • 17175 перегляди

Україна стала однією з 5 країн, які отримали інноваційний препарат тривалої дії для доконтактної профілактики ВІЛ CAB-LA.

Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ, повідомили у МОЗ, пише УНН.

Деталі

"Україна отримала інноваційний препарат доконтактної профілактики ВІЛ. Йдеться про ін’єкційний каботегравір тривалої дії (CAB-LA)", - вказали у МОЗ у соцмережах.

Україна, як повідомляється, стала однією з 5 країн-партнерів надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у глобальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі (PEPFAR), яка отримала такі ліки.

CAB-LA – це новий антиретровірусний препарат для профілактики ВІЛ (PrEP). Його головна перевага – тривала дія, що дозволяє приймати препарат рідше, ніж щоденні таблетки. Це означає менше клопоту для пацієнтів та більший комфорт у щоденному житті, зазначили у МОЗ.

"Після завершення реєстрації CAB-LA буде доступний у Києві та Львові", - повідомили у МОЗ.

МОЗ: в Україні зареєстровано 158,8 тис. випадків ВІЛ, з них майже 10 тисяч - у 2023 році01.12.23, 13:00 • 23988 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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