Украина получила инновационный препарат для профилактики ВИЧ

Украина получила инновационный препарат доконтактной профилактики ВИЧ, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Детали

"Украина получила инновационный препарат доконтактной профилактики ВИЧ. Речь идет об инъекционном каботегравире длительного действия (CAB-LA)", - указали в Минздраве в соцсетях.

Украина, как сообщается, стала одной из 5 стран-партнеров чрезвычайной инициативы президента США по оказанию помощи в глобальной борьбе с ВИЧ/СПИДом в мире (PEPFAR), которая получила такие лекарства.

CAB-LA - это новый антиретровирусный препарат для профилактики ВИЧ (PrEP). Его главное преимущество - длительное действие, позволяющее принимать препарат реже, чем ежедневные таблетки. Это означает меньше хлопот для пациентов и больший комфорт в ежедневной жизни, отметили в Минздраве.

"После завершения регистрации CAB-LA будет доступен в Киеве и Львове", - сообщили в Минздраве.

Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году