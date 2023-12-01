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Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 11:00  •  13896 просмотра

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В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции, из них 9 769 – в 2023 году

В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции и 48 908 случаев СПИДа, сообщили в Министерстве здравоохранения в пятницу, 1 декабря, Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, пишет УНН.

На 1 ноября 2023 года в Украине установлено 158 803 случая ВИЧ-инфекции и 48 908 случаев СПИДа, из них 9 769 случаев ВИЧ и 2 738 случаев СПИДа зарегистрировано в 2023 году. Но на самом деле цифры могут быть больше. Согласно оценочным данным, на конец 2021 года каждый четвертый человек с ВИЧ не знал о своем статусе

- сообщили в Минздраве.

Детали

В 2022 году в результате СПИДа умерли 1 293 человека, а в течение 2023 (по состоянию на 1 ноября) - еще 1198. Всего в прошлом году СПИД унес 630 тысяч жизней, а более 1 миллиона человек заразились ВИЧ в мире.

Как указано, в этом году АРВ-терапию получают 121 820 украинцев, из них 119 730 - это взрослые, 1 990 - дети. 7 500 наших сограждан с ВИЧ получают АРВ-терапию в странах ЕС.

В Минздраве напоминают, что в течение первых недель, месяцев или даже лет носительства ВИЧ не имеет никаких симптомов. Между тем вирус медленно оккупирует и разрушает иммунную систему человека, а та - передает вирус дальше. Если человек вовремя не обнаружит вирус и не начнет лечение, у него разовьется СПИД, необратимое состояние, когда иммунная система настолько ослаблена, что не может побороть простейшие инфекции, и в результате какой-то из них человек в конце концов умирает.

Напомним

С 1988 года по инициативе ВОЗ 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом - болезнь, которая с тех пор унесла жизни более 30 миллионов человек по всей планете.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
МОЗ: в Україні зареєстровано 158,8 тис. випадків ВІЛ, з них майже 10 тисяч - у 2023 році
Health Ministry: 158.8 thousand HIV cases registered in Ukraine, almost 10 thousand of them in 2023
Новости по теме

Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году

В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции, из них 9 769 – в 2023 году.

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