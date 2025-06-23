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Вакцину від ВІЛ не винайшли: Голубовська про препарат Yeztugo

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Перший у світі ін'єкційний препарат Yeztugo для профілактики ВІЛ, що вводиться двічі на рік, був зареєстрований у червні 2025 року. Цей засіб запобігає зараженню ВІЛ, але не лікує існуючу інфекцію та не захищає від інших статевих захворювань.

Вакцину від ВІЛ не винайшли: Голубовська про препарат Yeztugo

Вакцини від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) не винайшли. Зареєстрований оригінальний препарат Yeztugo є першим у світі засобом для контактної (PrEP) профілактики ВІЛ, який вводиться ін'єкційно двічі на рік, що робить його революційним у цій сфері. Про це заявила головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська, повідомляє УНН.

Жодної вакцини від ВІЛ не винайшли. Особисто я думаю, що це навряд чи можливо взагалі. А зареєстрований у червні 2025 року оригінальний препарат Іезтуго (Yeztugo – ред.) (ленакапавір) є першим у світі засобом для контактної (PrEP) профілактики ВІЛ, який вводиться ін'єкційно всього два рази на рік, що робить його революційним у цій сфері 

– пояснила Голубовська.

Голубовська зазначила, що розроблено його компанією Gilead Sciences, відомою своїми інноваційними препаратами для лікування гепатиту С, В, ВІЛ та багатьох інших, наприклад, ковіда (ремдесивір).

Ленакапавір є інгібітором капсиду ВІЛ (p24), блокуючи тим самим синтез білкової оболонки вірусу, що перешкоджає його реплікації одразу на кількох стадіях життєвого циклу. Це відрізняє його від більшості антиретровірусних препаратів, які діють тільки на одну ланку вірусного відтворення

 - написала Голубовська в Telegram.

Голубовська наголошує, що препарат запобігає зараженню ВІЛ, але не лікує вже наявну інфекцію і не захищає від інших захворювань, що передаються статевим шляхом, хоча за своєю суттю він є противірусним засобом.

Доповнення

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) 18 червня схвалило перші препарати для профілактики ВІЛ, які потрібно приймати лише двічі на рік. Люди з високим ризиком зараження ВІЛ тепер можуть робити ін'єкцію – ленакапавір, що продається під назвою Yeztugo – лише один раз на шість місяців.

Прорив у пошуках ліків від ВІЛ приголомшив дослідників - Guardian05.06.25, 14:25 • 2856 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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