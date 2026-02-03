Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом

$42.970.16
11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Дональд Трамп
Україна
Дніпро (місто)
Одеська область
Харків
Сполучені Штати Америки
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Вчені з Інституту Вістара створили кандидат на вакцину проти ВІЛ, що викликає нейтралізуючі антитіла після однократної імунізації у приматів. Цей підхід може значно спростити протоколи вакцинації та зробити їх доступнішими.

Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом

Вчені з Інституту Вістара розробили кандидат на вакцину проти ВІЛ, який демонструє результат, що раніше не спостерігався: утворення нейтралізуючих антитіл проти ВІЛ після однократної імунізації у приматів, повідомляє Medical Xpress, пише УНН.

Інноваційний підхід, опублікований у журналі Nature Immunology, як повідомляється, може значно скоротити та спростити протоколи вакцинації проти ВІЛ, зробивши їх більш доступними у всьому світі.

Смілива нова стратегія вакцинації

Дослідження, проведене під керівництвом Амелії Есколано, доктора філософії, доцента Центру вакцин та імунотерапії Інституту Вістара та старшого автора дослідження, зосереджено на штучно створеному білку оболонки ВІЛ, WIN332, який кидає виклик науковим уявленням про те, як розробити ефективну вакцину проти ВІЛ, пише видання.

"Ідучи проти однієї поширеної в цій галузі думки, ми досягли низької нейтралізації після однократної імунізації, яка ще більше збільшилася після додаткової бустерної дози, чого раніше ніколи не спостерігалося", - сказала Есколано.

"Зазвичай протоколи вакцинації проти ВІЛ потребують семи, восьми чи навіть десяти ін'єкцій, щоби почати спостерігати нейтралізацію. Для нашого імуногену WIN332 ми ввели його лише один раз і вже побачили певну нейтралізацію", - зазначила вона.

Вплив на область V3-глікану

Протягом багатьох років вчені, які намагалися розробити вакцини проти ВІЛ, фокусувалися на впливі на білок оболонки вірусу, компонент зовнішнього шару вірусу. Команда доктора Есколано розробила специфічну область білка оболонки, яка називається епітопом V3-глікану.

Вважалося, що антитіла, орієнтовані на цю область, вимагають певного цукру, N332-глікану, для ефективного зв'язування. Усі попередні імуногени оболонки були розроблені таким чином, щоб зберегти цей цукор. Команда Есколано зробила безпрецедентний крок, повністю видаливши N332-глікан, щоб створити WIN332.

"Одна ін'єкція WIN332 викликала низьку, але помітну нейтралізацію проти ВІЛ протягом лише трьох тижнів - безпрецедентний термін. Коли дослідники зробили другу ін'єкцію з використанням спорідненого імуногену, рівень нейтралізації значно зріс. Це потенційно являє собою значне покращення порівняно з сучасними експериментальними протоколами", - ідеться у публікації.

"Цей імуноген може скоротити і спростити протоколи вакцинації, - сказав Ігнасіо Релано-Родрігес, доктор філософії, перший автор дослідження. - Якщо цей підхід виявиться успішним, ми потенційно зможемо досягти бажаного імунітету лише за три ін'єкції. Це зробить протоколи вакцинації коротшими і доступнішими".

Наступні кроки до клінічних випробувань на людях

Обнадійливі результати привернули увагу провідних організацій охорони здоров'я, які мають намір перейти до клінічних випробувань WIN332 на людях. Тим часом проводяться додаткові доклінічні дослідження, а також розробка подальших імуногенів, які можна використовувати у скороченій серії вакцинації для подальшого підвищення ефективності нейтралізації, пише видання.

Вакцину від ВІЛ не винайшли: Голубовська про препарат Yeztugo23.06.25, 18:43 • 3121 перегляд

Юлія Шрамко

