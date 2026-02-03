Нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції: учені розробили вакцину-кандидат проти ВІЛ з безпрецедентним результатом

Вчені з Інституту Вістара розробили кандидат на вакцину проти ВІЛ, який демонструє результат, що раніше не спостерігався: утворення нейтралізуючих антитіл проти ВІЛ після однократної імунізації у приматів, повідомляє Medical Xpress, пише УНН.

Інноваційний підхід, опублікований у журналі Nature Immunology, як повідомляється, може значно скоротити та спростити протоколи вакцинації проти ВІЛ, зробивши їх більш доступними у всьому світі.

Смілива нова стратегія вакцинації

Дослідження, проведене під керівництвом Амелії Есколано, доктора філософії, доцента Центру вакцин та імунотерапії Інституту Вістара та старшого автора дослідження, зосереджено на штучно створеному білку оболонки ВІЛ, WIN332, який кидає виклик науковим уявленням про те, як розробити ефективну вакцину проти ВІЛ, пише видання.

"Ідучи проти однієї поширеної в цій галузі думки, ми досягли низької нейтралізації після однократної імунізації, яка ще більше збільшилася після додаткової бустерної дози, чого раніше ніколи не спостерігалося", - сказала Есколано.

"Зазвичай протоколи вакцинації проти ВІЛ потребують семи, восьми чи навіть десяти ін'єкцій, щоби почати спостерігати нейтралізацію. Для нашого імуногену WIN332 ми ввели його лише один раз і вже побачили певну нейтралізацію", - зазначила вона.

Вплив на область V3-глікану

Протягом багатьох років вчені, які намагалися розробити вакцини проти ВІЛ, фокусувалися на впливі на білок оболонки вірусу, компонент зовнішнього шару вірусу. Команда доктора Есколано розробила специфічну область білка оболонки, яка називається епітопом V3-глікану.

Вважалося, що антитіла, орієнтовані на цю область, вимагають певного цукру, N332-глікану, для ефективного зв'язування. Усі попередні імуногени оболонки були розроблені таким чином, щоб зберегти цей цукор. Команда Есколано зробила безпрецедентний крок, повністю видаливши N332-глікан, щоб створити WIN332.

"Одна ін'єкція WIN332 викликала низьку, але помітну нейтралізацію проти ВІЛ протягом лише трьох тижнів - безпрецедентний термін. Коли дослідники зробили другу ін'єкцію з використанням спорідненого імуногену, рівень нейтралізації значно зріс. Це потенційно являє собою значне покращення порівняно з сучасними експериментальними протоколами", - ідеться у публікації.

"Цей імуноген може скоротити і спростити протоколи вакцинації, - сказав Ігнасіо Релано-Родрігес, доктор філософії, перший автор дослідження. - Якщо цей підхід виявиться успішним, ми потенційно зможемо досягти бажаного імунітету лише за три ін'єкції. Це зробить протоколи вакцинації коротшими і доступнішими".

Наступні кроки до клінічних випробувань на людях

Обнадійливі результати привернули увагу провідних організацій охорони здоров'я, які мають намір перейти до клінічних випробувань WIN332 на людях. Тим часом проводяться додаткові доклінічні дослідження, а також розробка подальших імуногенів, які можна використовувати у скороченій серії вакцинації для подальшого підвищення ефективності нейтралізації, пише видання.

