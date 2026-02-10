Оксфордське дослідження попередило про небезпеку використання ШІ для медичних порад

$43.050.09
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
20:00 • 9496 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 10825 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 11262 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12014 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14013 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16050 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27173 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 43775 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42719 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
“Її вважали шумною, тож прилітало нормально”: нові свідчення про знущання над журналісткою Вікторією Рощиною у російському СІЗО9 лютого, 16:35 • 4056 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 7490 перегляди
На столичній Троєщині відновили теплопостачання, щоб будинки прогрілися потрібно кілька днів - Мінрозвитку9 лютого, 17:41 • 3590 перегляди
Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання 9 лютого, 18:35 • 4008 перегляди
Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"9 лютого, 18:39 • 6276 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 18083 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 26243 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 64986 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 86500 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 102530 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Блогери
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Харків
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 7512 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 10751 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11389 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 37659 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 40547 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Starlink

Оксфордське дослідження попередило про небезпеку використання ШІ для медичних порад

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Дослідження Оксфордського університету показало, що чатботи зі штучним інтелектом надають неточні та суперечливі медичні рекомендації. Це створює загрозу для безпеки пацієнтів через неправильну інтерпретацію неповної інформації.

Оксфордське дослідження попередило про небезпеку використання ШІ для медичних порад

Науковці Оксфордського університету виявили, що чат-боти на основі штучного інтелекту надають неточні та суперечливі рекомендації щодо здоров'я, які загрожують безпеці пацієнтів. Дослідження підкреслює, що нездатність моделей правильно інтерпретувати неповну інформацію від користувачів робить самодіагностику через ШІ вкрай ризикованою. Про це пише УНН.

Деталі

Експеримент за участю 1300 осіб показав, що результати взаємодії з ШІ критично залежать від формулювання запитань. Користувачам пропонували оцінити симптоми, як-от сильний головний біль або виснаження, проте чат-боти часто видавали перелік діагнозів, з-поміж яких людині доводилося вибирати навмання. Доктор Адам Махді, старший автор дослідження, зазначив у коментарі для BBC: "Коли штучний інтелект перерахував три можливі умови, людям залишали здогадуватися, яка з них може підійти. Саме тоді все й розвалиться".

Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися09.02.26, 17:20 • 16050 переглядiв

Провідна лікарка дослідження доктор Ребекка Пейн назвала практику консультування з ШІ "небезпечною". Вона пояснила, що користувачі зазвичай діляться інформацією поступово і можуть пропускати ключові деталі, які професійний медик виявив би під час очного огляду. У підсумку люди, які використовували ШІ, отримували суміш корисних і шкідливих порад, що ускладнювало прийняття рішення про необхідність візиту до сімейного лікаря чи невідкладної допомоги.

Упередженість алгоритмів та перспективи галузі

Окрім технічних помилок, фахівці вказують на системні недоліки технології. Докторка Ембер В. Чайлдс із Єльського університету наголосила, що ШІ навчається на медичних даних, які вже містять десятилітні упередження.

Чат-бот є настільки ж хорошим діагностом, наскільки хорошими є досвідчені клініцисти, що також не ідеально

- додала вона.

Це створює додатковий ризик повторення помилок, закладених у сучасну медичну практику.

Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг06.02.26, 18:00 • 51606 переглядiв

Попри критику, експерти бачать потенціал у спеціалізованих моделях. Доктор Берталан Меско зауважив, що нові версії чат-ботів від OpenAI та Anthropic, розроблені саме для сфери охорони здоров'я, можуть показати кращі результати. Проте ключовою умовою безпеки залишається впровадження чітких національних правил, регуляторних бар’єрів та офіційних медичних рекомендацій для вдосконалення таких систем.

Психоделік 5-MeO-DMT відтворює стан глибокої медитації: результати нейробіологічного дослідження06.02.26, 12:25 • 2496 переглядiв

Степан Гафтко

