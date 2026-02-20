Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржик

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський опублікував допис, де приклеїв до туалетного йоржика фото народного депутата Олексія Гончаренка, висміявши його та звинувативши у прихованій політичній рекламі та невідповідності доходів статкам. Це сталося після того, як нардеп звернувся до Державної аудиторської служби України із заявою щодо перевірки донатів на ЗСУ через фонд KSE. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Напередодні, Олексій Гончаренко подав заяви до НАБУ, СБУ та Генеральну прокуратуру, в яких попросив перевірити можливе розкрадання коштів, котрі донатили люди на ЗСУ через фонд, пов’язаний із Тимофієм Миловановим.

Державна аудиторська служба має перевірити, куди були витрачені гроші з кожної посилки "Укрпошти" у фонді Милованова. Якось цікаво виходить, державна компанія обирає фонд колишнього радника Єрмака Милованова для донату на ЗСУ. Ну схема дуже цікава. А тепер давайте звітуйте. Бо це питання точно потребує аудиторської перевірки. Що куди і як було витрачено - йдеться в дописі.

У відповідь, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський висміяв Олексія Гончаренка, прикріпивши до туалетного йоржика його фото.

Сьогодні Олексій Гончаренко - головний очищувач української влади від корупції, написав заяву в НАБУ, щоб НАБУ перевірили чи ми з Міловановим крадемо кошти, які ви донатите на ЗСУ. Звісно, що буде відповідь - скоро подивитесь - каже посадовець.

У мене з’явився ексклюзивний йоржик "Олексій Гончаренко". Щоб позначити справжній рівень його боротьби з корупцією - наголосив він.

Також, від додав, що на такий "йоржик" уже є десятки замовлень.

На йоржик уже десятки замовлень за донати. Думаю, як це організувати, бо поки він у мене один - написав гендиректор "Укрпошти" у своєму дописі.

Водночас, Ігор Смілянський запевняє, що фонд діє прозоро і усі донати були передані на ЗСУ.

Гончаренко подав у НАБУ, СБУ та Генеральну прокуратуру заяви на мене й пана Тимофія Милованова. Мовляв, ми створили "злочинну групу" для розкрадання донатів. Тут, взагалі-то, діаметрально інша історія, що ми вже неодноразово доводили на папері. Ми не розікрали - ми в Укрпошті зібрали й передали. На ЗСУ. На будівництво бомбосховищ для шкіл. На підтримку лікарень та притулків для тварин. Понад 110 мільйонів гривень - стверджує гендиректор “Укрпошти”.

Однак посадовець вирішив відповісти Олексію Гончаренко "симетрично", написавши заяву в НАБУ на депутата, у якій звинуватив його у політичній рекламі та невідповідності доходів статкам, зокрема йдеться про "Гончаренко центри".

Я вирішив відповісти симетрично й подав заяву в НАБУ на пана Гончаренка. І як американський юрист відповідально заявляю, що в США пан Гончаренко вже давно б присів за приховану політичну рекламу. Бо, якщо вірити декларації, утримувати понад 40 "Гончаренко центрів" він не може. А вони працюють. І коштують більш як 3 мільйони гривень щомісяця. Гроші заходять від "спонсорів" і бізнесів. І це ніщо інше, як політичний хабар - для залучення виборців через вивчення танців на пілоні чи англійської мови - додав Ігор Смілянський.

Натомість, нардеп Олексій Гончаренко, відреагував на допис гендиректора "Укрпошти", вимагаючи звіту про те, на що були витрачені усі задоначені кошти.

Тут Смілянський виліз і розповідає, що гроші нібито йшли на ЗСУ. Добре. Але тоді навіщо для цього потрібна "прокладка" у вигляді благодійного фонду Київської школи економіки? Я розумію, навіщо. Але ви скажіть: навіщо потрібний посередник у вигляді благодійного фонду Милованова, щоб підтримувати ЗСУ? Хіба у нас немає можливості донатити напряму? Не треба тут зараз робити з людей ідіотів. Тому звітуйте і показуйте, куди пішли гроші. Розумники фінансові - наголосив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо

