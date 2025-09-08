У Великій Британії планують використовувати дрони для доставки дефібриляторів: технологія може врятувати тисячі життів
Національна служба охорони здоров’я Великої Британії планує доставляти дефібрилятори дронами для людей із зупинкою серця, особливо у віддалених районах. Дослідження Університету Ворвіка показало, що дрони можуть доставити пристрій менш ніж за десять хвилин.
Національна служба охорони здоров’я Великої Британії планує доставляти дронами дефібрилятори для людей із зупинкою серця. Завдяки такій технології можна буде доставити необхідні ліки та апаратуру для людей, які живуть у віддалених та важкодоступних районах. Про це повідомляє Independent, пише УНН.
Деталі
Дослідження, проведене у Великій Британії Університетом Ворвіка за підтримки Національного інституту досліджень у сфері охорони здоров’я та догляду, продемонструвало "дуже обнадійливі" результати.
Для експерименту у віддаленій місцевості встановили станцію з дроном, який за сигналом екстреного виклику доставляв дефібрилятор на місце інциденту. Літальний апарат зависав у повітрі та спускав пристрій на землю за допомогою лебідки.
У середньому від моменту дзвінка до екстреної служби до першого розряду дефібрилятора проходило менше десяти хвилин.
Служби швидкої допомоги працюють якомога швидше, щоб дістатися до пацієнтів, які перенесли зупинку серця. Однак іноді буває важко швидко туди дістатися. АЗД (автоматичні зовнішні дефібрилятори) можуть використовуватися громадськістю до прибуття швидкої допомоги, але це трапляється рідко. Ми створили систему дронів для доставки дефібриляторів людям із зупинкою серця, що може допомогти врятувати життя
Він також додав, що науковці продемонстрували, що дрони можуть безпечно літати на великі відстані з підключеним дефібрилятором і підтримувати зв’язок у режимі реального часу зі службами екстреної допомоги під час виклику.
До проєкту долучилися Уельська служба швидкої допомоги та компанія SkyBound, яка спеціалізується на автономних безпілотниках. Наступним кроком стануть масштабні випробування, щоб оцінити перспективи впровадження системи на національному рівні.
Я хочу, щоб Велика Британія опинилася на передовій цієї технологічної революції, яка трансформує догляд за пацієнтами
Він підкреслив, що технологія дронів має потенціал допомогти швидше дістатися до пацієнтів, особливо у сільській місцевості.
Подібні рішення вже успішно застосовуються у Данії та Швеції.
