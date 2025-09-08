$41.220.13
Ексклюзив
09:57 • 5838 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 12887 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 18388 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 23816 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 38098 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 60436 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74901 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79618 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 124343 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 105904 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
У Великій Британії планують використовувати дрони для доставки дефібриляторів: технологія може врятувати тисячі життів

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії планує доставляти дефібрилятори дронами для людей із зупинкою серця, особливо у віддалених районах. Дослідження Університету Ворвіка показало, що дрони можуть доставити пристрій менш ніж за десять хвилин.

У Великій Британії планують використовувати дрони для доставки дефібриляторів: технологія може врятувати тисячі життів

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії планує доставляти дронами дефібрилятори для людей із зупинкою серця. Завдяки такій технології можна буде доставити необхідні ліки та апаратуру для людей, які живуть у віддалених та важкодоступних районах. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Дослідження, проведене у Великій Британії Університетом Ворвіка за підтримки Національного інституту досліджень у сфері охорони здоров’я та догляду, продемонструвало "дуже обнадійливі" результати.

Для експерименту у віддаленій місцевості встановили станцію з дроном, який за сигналом екстреного виклику доставляв дефібрилятор на місце інциденту. Літальний апарат зависав у повітрі та спускав пристрій на землю за допомогою лебідки.

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3409 переглядiв

У середньому від моменту дзвінка до екстреної служби до першого розряду дефібрилятора проходило менше десяти хвилин.

Служби швидкої допомоги працюють якомога швидше, щоб дістатися до пацієнтів, які перенесли зупинку серця. Однак іноді буває важко швидко туди дістатися. АЗД (автоматичні зовнішні дефібрилятори) можуть використовуватися громадськістю до прибуття швидкої допомоги, але це трапляється рідко. Ми створили систему дронів для доставки дефібриляторів людям із зупинкою серця, що може допомогти врятувати життя

– заявив доктор Крістофер Сміт, керівник дослідження.

Він також додав, що науковці продемонстрували, що дрони можуть безпечно літати на великі відстані з підключеним дефібрилятором і підтримувати зв’язок у режимі реального часу зі службами екстреної допомоги під час виклику. 

До проєкту долучилися Уельська служба швидкої допомоги та компанія SkyBound, яка спеціалізується на автономних безпілотниках. Наступним кроком стануть масштабні випробування, щоб оцінити перспективи впровадження системи на національному рівні.

Я хочу, щоб Велика Британія опинилася на передовій цієї технологічної революції, яка трансформує догляд за пацієнтами 

– підкреслив міністр охорони здоров’я Стівен Кіннок.

Він підкреслив, що технологія дронів має потенціал допомогти швидше дістатися до пацієнтів, особливо у сільській місцевості.

Подібні рішення вже успішно застосовуються у Данії та Швеції.

3D-друк і стовбурові клітини відкривають новий шлях до лікування травм спинного мозку - науковці05.09.25, 10:10 • 3000 переглядiв

Степан Гафтко

