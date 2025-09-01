Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ

Команда дослідників підтверджує потенціал нового типу стетоскопа, фахівці кажуть, що новий пристрій за допомогою штучного інтелекту здатен врятувати більше життів. Передає УНН із посиланням на Еuronews та Spiegel.

Деталі

Штучний інтелект все більше проникає у різні сектори та змінює те, що раніше здавалися недоторканими. Класична ситуація ситуація, непорушна упродовж багатьох десятиліть під час візиту пацієнта до лікаря: лікар тримає стетоскоп біля грудей пацієнта та слухає, серед іншого, серцебиття.

Довідково

Слуховий апарат, винайдений у 1816 році французьким лікарем Рене Лаеннеком, протягом століть був символом медицини. Завжди на шиї, цей "простий" інструмент супроводжував покоління лікарів, виконуючи незамінну місію дослідження серця та легенів.

За допомогою ШІ-стетоскопа тепер все, ймовірно краще.. Або бистріше

За новими даними, дослідники зі Сполученого Королівства розробили стетоскоп на базі штучного інтелекту (ШІ). Новий пристрій за словами вчених може виявити три захворювання серця всього за 15 секунд.

Зазначимо:

розумні стетоскопи (що передають звуки тіла програмному забезпеченню) існують відносно недавно;

дослідники зараз досліджували потенціал таких пристроїв.

І ось заявлено про нове чудове оновлення, яке до речі нещодавно представили на щорічному конгресі Європейського кардіологічного товариства в Мадриді.

Як проходило обстеження за допомогою нової технології

Дослідження було проведене Імперським коледжем Лондона та Imperial College Healthcare NHS Trust.

Мета - підтвердити, що інноваційні стетоскопи можуть виявляти серцеву недостатність, захворювання серцевих клапанів та серцеві аритмії значно краще, ніж традиційні методи.

Для дослідження понад 12 000 пацієнтів з 96 медичних закладів були обстежені за допомогою стетоскопів зі штучним інтелектом від американської компанії Eko Health. Їхні дані потім порівняли з даними пацієнтів зі 109 медичних закладів, де ця технологія не використовувалася.

За даними дослідження, у людей із серцевою недостатністю ймовірність діагностування цього захворювання протягом наступних дванадцяти місяців була в 2,33 рази вищою, ніж у контрольній групі.

фібриляція передсердь, яка може підвищити ризик інсульту, була виявлена в групі з використанням ШІ навіть у 3,5 рази частіше;

захворювання серцевих клапанів протягом дванадцяти місяців виявлялися в 1,9 раза частіше.

Коментар

Наше дослідження показує, що тепер можна виявити три серцеві захворювання за один сеанс - заявив Ніколас Петерс, провідний дослідник Імперського коледжу Лондона та консультант-кардіолог Імперського коледжу охорони здоров'я NHS Trust.

Доповнення

Ймовірність можливої небажаної дії при поганому збігу обставин виключати неможна.

Здоровим людям, наприклад, можуть помилково діагностують серцеві проблеми.

Дослідники наголошують:

Стетоскоп на базі штучного інтелекту не слід використовувати для рутинних обстежень, а лише для пацієнтів, у яких вже є підозра на серцеве захворювання.

Нагадаємо

