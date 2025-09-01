$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20 • 7654 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39 • 16522 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 109101 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 71806 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 128892 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45 • 137015 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 121002 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 99574 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 36826 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Дослідники з Великої Британії розробили стетоскоп зі штучним інтелектом, що виявляє три серцеві захворювання за 15 секунд. Пристрій значно ефективніший за традиційні методи, але рекомендований лише для пацієнтів з підозрою на хвороби серця.

Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ

Команда дослідників підтверджує потенціал нового типу стетоскопа, фахівці кажуть, що новий пристрій за допомогою штучного інтелекту здатен врятувати більше життів. Передає УНН із посиланням на Еuronews та Spiegel.

Деталі

Штучний інтелект все більше проникає у різні сектори та змінює те, що раніше здавалися недоторканими. Класична ситуація ситуація, непорушна упродовж багатьох десятиліть під час візиту пацієнта до лікаря: лікар тримає стетоскоп біля грудей пацієнта та слухає, серед іншого, серцебиття.

Довідково

Слуховий апарат, винайдений у 1816 році французьким лікарем Рене Лаеннеком, протягом століть був символом медицини. Завжди на шиї, цей "простий" інструмент супроводжував покоління лікарів, виконуючи незамінну місію дослідження серця та легенів.

За допомогою ШІ-стетоскопа тепер все, ймовірно краще.. Або бистріше

За новими даними, дослідники зі Сполученого Королівства розробили стетоскоп на базі штучного інтелекту (ШІ). Новий пристрій за словами вчених може виявити три захворювання серця всього за 15 секунд.

Зазначимо: 

  • розумні стетоскопи (що передають звуки тіла програмному забезпеченню) існують відносно недавно;
    • дослідники зараз досліджували потенціал таких пристроїв.

      І ось заявлено про нове чудове оновлення, яке до речі нещодавно представили на щорічному конгресі Європейського кардіологічного товариства в Мадриді.

      Як проходило обстеження за допомогою нової технології

      Дослідження було проведене Імперським коледжем Лондона та Imperial College Healthcare NHS Trust.

      Мета - підтвердити, що інноваційні стетоскопи можуть виявляти серцеву недостатність, захворювання серцевих клапанів та серцеві аритмії значно краще, ніж традиційні методи.

      Для дослідження понад 12 000 пацієнтів з 96 медичних закладів були обстежені за допомогою стетоскопів зі штучним інтелектом від американської компанії Eko Health. Їхні дані потім порівняли з даними пацієнтів зі 109 медичних закладів, де ця технологія не використовувалася.

      "Лікар у кишені": у Британії запускають медичний чат-бот на базі ШІ25.06.25, 21:14 • 3852 перегляди

      За даними дослідження, у людей із серцевою недостатністю ймовірність діагностування цього захворювання протягом наступних дванадцяти місяців була в 2,33 рази вищою, ніж у контрольній групі.

      • фібриляція передсердь, яка може підвищити ризик інсульту, була виявлена в групі з використанням ШІ навіть у 3,5 рази частіше;
        • захворювання серцевих клапанів протягом дванадцяти місяців виявлялися в 1,9 раза частіше.

           Коментар

          Наше дослідження показує, що тепер можна виявити три серцеві захворювання за один сеанс

          - заявив Ніколас Петерс, провідний дослідник Імперського коледжу Лондона та консультант-кардіолог Імперського коледжу охорони здоров'я NHS Trust.

          Доповнення

          Ймовірність можливої небажаної дії при поганому збігу обставин виключати неможна.

          Здоровим людям, наприклад, можуть помилково діагностують серцеві проблеми.

          Дослідники наголошують:

          Стетоскоп на базі штучного інтелекту не слід використовувати для рутинних обстежень, а лише для пацієнтів, у яких вже є підозра на серцеве захворювання.

          Нагадаємо

          Дослідники Кембриджського університету виявили, що звичайний аспірин може посилювати здатність імунної системи протистояти поширенню раку.

          Лікування хвороби Паркінсона за допомогою ШІ: вчені запропонували оновлений метод03.04.25, 16:17 • 11342 перегляди

          Ігор Тележніков

          Здоров'яТехнології
          Велика Британія
          Мадрид