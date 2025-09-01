Выявляет заболевания сердца за 15 секунд: в Британии разработали стетоскоп на базе ИИ

Команда исследователей подтверждает потенциал нового типа стетоскопа, специалисты говорят, что новое устройство с помощью искусственного интеллекта способно спасти больше жизней. Передает УНН со ссылкой на Euronews и Spiegel.

Детали

Искусственный интеллект все больше проникает в различные секторы и изменяет то, что раньше казалось неприкосновенным. Классическая ситуация, незыблемая на протяжении многих десятилетий во время визита пациента к врачу: врач держит стетоскоп у груди пациента и слушает, среди прочего, сердцебиение.

Справка

Слуховой аппарат, изобретенный в 1816 году французским врачом Рене Лаэннеком, на протяжении веков был символом медицины. Всегда на шее, этот "простой" инструмент сопровождал поколения врачей, выполняя незаменимую миссию исследования сердца и легких.

С помощью ИИ-стетоскопа теперь все, вероятно, лучше.. Или быстрее

По новым данным, исследователи из Соединенного Королевства разработали стетоскоп на базе искусственного интеллекта (ИИ). Новое устройство, по словам ученых, может выявить три заболевания сердца всего за 15 секунд.

Отметим:

умные стетоскопы (передающие звуки тела программному обеспечению) существуют относительно недавно;

исследователи сейчас исследовали потенциал таких устройств.

И вот заявлено о новом замечательном обновлении, которое, кстати, недавно представили на ежегодном конгрессе Европейского кардиологического общества в Мадриде.

Как проходило обследование с помощью новой технологии

Исследование было проведено Имперским колледжем Лондона и Imperial College Healthcare NHS Trust.

Цель - подтвердить, что инновационные стетоскопы могут выявлять сердечную недостаточность, заболевания сердечных клапанов и сердечные аритмии значительно лучше, чем традиционные методы.

Для исследования более 12 000 пациентов из 96 медицинских учреждений были обследованы с помощью стетоскопов с искусственным интеллектом от американской компании Eko Health. Их данные затем сравнили с данными пациентов из 109 медицинских учреждений, где эта технология не использовалась.

По данным исследования, у людей с сердечной недостаточностью вероятность диагностирования этого заболевания в течение следующих двенадцати месяцев была в 2,33 раза выше, чем в контрольной группе.

фибрилляция предсердий, которая может повысить риск инсульта, была выявлена в группе с использованием ИИ даже в 3,5 раза чаще;

заболевания сердечных клапанов в течение двенадцати месяцев выявлялись в 1,9 раза чаще.

Комментарий

Наше исследование показывает, что теперь можно выявить три сердечных заболевания за один сеанс - заявил Николас Петерс, ведущий исследователь Имперского колледжа Лондона и консультант-кардиолог Имперского колледжа здравоохранения NHS Trust.

Дополнение

Вероятность возможного нежелательного действия при плохом стечении обстоятельств исключать нельзя.

Здоровым людям, например, могут ошибочно диагностировать сердечные проблемы.

Исследователи подчеркивают:

Стетоскоп на базе искусственного интеллекта не следует использовать для рутинных обследований, а только для пациентов, у которых уже есть подозрение на сердечное заболевание.

Напомним

