Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
14:20 • 7656 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
11:39 • 16523 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
1 сентября, 09:15 • 109104 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 71808 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
1 сентября, 07:50 • 128897 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 06:45 • 137017 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 121006 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 99576 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30 • 36827 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Выявляет заболевания сердца за 15 секунд: в Британии разработали стетоскоп на базе ИИ

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Исследователи из Великобритании разработали стетоскоп с искусственным интеллектом, который выявляет три сердечных заболевания за 15 секунд. Устройство значительно эффективнее традиционных методов, но рекомендовано только для пациентов с подозрением на болезни сердца.

Выявляет заболевания сердца за 15 секунд: в Британии разработали стетоскоп на базе ИИ

Команда исследователей подтверждает потенциал нового типа стетоскопа, специалисты говорят, что новое устройство с помощью искусственного интеллекта способно спасти больше жизней. Передает УНН со ссылкой на Euronews и Spiegel.

Детали

Искусственный интеллект все больше проникает в различные секторы и изменяет то, что раньше казалось неприкосновенным. Классическая ситуация, незыблемая на протяжении многих десятилетий во время визита пациента к врачу: врач держит стетоскоп у груди пациента и слушает, среди прочего, сердцебиение.

Справка

Слуховой аппарат, изобретенный в 1816 году французским врачом Рене Лаэннеком, на протяжении веков был символом медицины. Всегда на шее, этот "простой" инструмент сопровождал поколения врачей, выполняя незаменимую миссию исследования сердца и легких.

С помощью ИИ-стетоскопа теперь все, вероятно, лучше.. Или быстрее

По новым данным, исследователи из Соединенного Королевства разработали стетоскоп на базе искусственного интеллекта (ИИ). Новое устройство, по словам ученых, может выявить три заболевания сердца всего за 15 секунд.

Отметим: 

  • умные стетоскопы (передающие звуки тела программному обеспечению) существуют относительно недавно;
    • исследователи сейчас исследовали потенциал таких устройств.

      И вот заявлено о новом замечательном обновлении, которое, кстати, недавно представили на ежегодном конгрессе Европейского кардиологического общества в Мадриде.

      Как проходило обследование с помощью новой технологии

      Исследование было проведено Имперским колледжем Лондона и Imperial College Healthcare NHS Trust.

      Цель - подтвердить, что инновационные стетоскопы могут выявлять сердечную недостаточность, заболевания сердечных клапанов и сердечные аритмии значительно лучше, чем традиционные методы.

      Для исследования более 12 000 пациентов из 96 медицинских учреждений были обследованы с помощью стетоскопов с искусственным интеллектом от американской компании Eko Health. Их данные затем сравнили с данными пациентов из 109 медицинских учреждений, где эта технология не использовалась.

      "Врач в кармане": в Британии запускают медицинский чат-бот на базе ИИ25.06.25, 21:14 • 3852 просмотра

      По данным исследования, у людей с сердечной недостаточностью вероятность диагностирования этого заболевания в течение следующих двенадцати месяцев была в 2,33 раза выше, чем в контрольной группе.

      • фибрилляция предсердий, которая может повысить риск инсульта, была выявлена в группе с использованием ИИ даже в 3,5 раза чаще;
        • заболевания сердечных клапанов в течение двенадцати месяцев выявлялись в 1,9 раза чаще.

           Комментарий

          Наше исследование показывает, что теперь можно выявить три сердечных заболевания за один сеанс

          - заявил Николас Петерс, ведущий исследователь Имперского колледжа Лондона и консультант-кардиолог Имперского колледжа здравоохранения NHS Trust.

          Дополнение

          Вероятность возможного нежелательного действия при плохом стечении обстоятельств исключать нельзя.

          Здоровым людям, например, могут ошибочно диагностировать сердечные проблемы.

          Исследователи подчеркивают:

          Стетоскоп на базе искусственного интеллекта не следует использовать для рутинных обследований, а только для пациентов, у которых уже есть подозрение на сердечное заболевание.

          Напомним

          Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что обычный аспирин может усиливать способность иммунной системы противостоять распространению рака.

          Лечение болезни Паркинсона с помощью ИИ: ученые предложили обновленный метод03.04.25, 16:17 • 11342 просмотра

          Игорь Тележников

          ЗдоровьеТехнологии
          Великобритания
          Мадрид