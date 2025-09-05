3D-друк і стовбурові клітини відкривають новий шлях до лікування травм спинного мозку - науковці
Київ • УНН
Вчені Університету Міннесоти розробили 3D-друкований каркас зі стовбуровими клітинами, який відновив рухові функції у щурів з травмами спинного мозку. Ця технологія може революціонізувати лікування паралічу.
Вчені з Університету Міннесоти створили унікальний метод, що поєднує 3D-друковані каркаси, стовбурові клітини та регенеративну медицину, і довели його ефективність на тваринних моделях. Про це йдеться в матеріалі Іnteresting Еngineering, повідомляє УНН.
Деталі
Травми спинного мозку, які сьогодні вважаються невиліковними і часто призводять до паралічу, у майбутньому можуть отримати революційне лікування. Дослідники з Міннесоти розробили каркас, надрукований на 3D-принтері, що містить мікроскопічні канали з клітинами-попередниками спинномозкових нейронів, під назвою sNPC. Їх отримують зі стовбурових клітин дорослої людини. Ці клітини здатні перетворюватися на нейрони та відновлювати пошкоджені нервові зв’язки.
Виявляє захворювання серця за 15 секунд: в Британії розробили стетоскоп на базі ШІ01.09.25, 19:23 • 3329 переглядiв
У дослідженні, проведеному на щурах із повністю розірваним спинним мозком, імплантований каркас сприяв росту нових нервових волокон у напрямках до голови і хвоста, утворюючи функціональні з’єднання з тканинами господаря. В результаті тварини продемонстрували значне відновлення рухових функцій, а нові клітини гармонійно інтегрувалися в існуючі нейронні мережі.
Ми створили своєрідну ретрансляційну систему, яка дозволяє обходити пошкоджену ділянку спинного мозку
Хоча дослідження перебуває на ранній стадії, команда вже планує масштабування і підготовку до випробувань на людях.
Проєкт отримав підтримку Національних інститутів охорони здоров’я США, державної програми Міннесоти з дослідження травм мозку та спинного мозку, а також Товариства спинного мозку. Вчені наголошують: їхня довгострокова мета - повернути людям із тяжкими травмами мобільність та незалежність.
Регенеративна медицина започаткувала нову еру в дослідженнях травм спинного мозку