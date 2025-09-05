3D-печать и стволовые клетки открывают новый путь к лечению травм спинного мозга - ученые
Киев • УНН
Ученые Университета Миннесоты разработали 3D-печатный каркас со стволовыми клетками, который восстановил двигательные функции у крыс с травмами спинного мозга. Эта технология может революционизировать лечение паралича.
Ученые из Университета Миннесоты создали уникальный метод, сочетающий 3D-печатные каркасы, стволовые клетки и регенеративную медицину, и доказали его эффективность на животных моделях. Об этом говорится в материале Іnteresting Еngineering, сообщает УНН.
Детали
Травмы спинного мозга, которые сегодня считаются неизлечимыми и часто приводят к параличу, в будущем могут получить революционное лечение. Исследователи из Миннесоты разработали каркас, напечатанный на 3D-принтере, содержащий микроскопические каналы с клетками-предшественниками спинномозговых нейронов, под названием sNPC. Их получают из стволовых клеток взрослого человека. Эти клетки способны превращаться в нейроны и восстанавливать поврежденные нервные связи.
В исследовании, проведенном на крысах с полностью разорванным спинным мозгом, имплантированный каркас способствовал росту новых нервных волокон в направлениях к голове и хвосту, образуя функциональные соединения с тканями хозяина. В результате животные продемонстрировали значительное восстановление двигательных функций, а новые клетки гармонично интегрировались в существующие нейронные сети.
Мы создали своеобразную ретрансляционную систему, которая позволяет обходить поврежденный участок спинного мозга
Хотя исследование находится на ранней стадии, команда уже планирует масштабирование и подготовку к испытаниям на людях.
Проект получил поддержку Национальных институтов здравоохранения США, государственной программы Миннесоты по исследованию травм мозга и спинного мозга, а также Общества спинного мозга. Ученые отмечают: их долгосрочная цель - вернуть людям с тяжелыми травмами мобильность и независимость.
Регенеративная медицина положила начало новой эре в исследованиях травм спинного мозга