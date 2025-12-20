Спецпосланник Путина отправляется в Майами для встречи с представителями Трампа

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправляется в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, сообщение дмитриева в соцсети Х.

По дороге в Майами. Пока поджигатели войны всеми силами пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил это видео из моей предыдущей поездки - свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи - написал дмитриев под опубликованным видео на своей странице в соцсети Х.

Как пишет Reuters, российский источник заявил, что встреча дмитриева с украинскими переговорщиками не предусмотрена.

Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются - заявил собеседник агентства.

Встреча в Майами состоится после переговоров в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, проведенных Виткоффом и Кушнером ранее на этой неделе в попытке достичь соглашения о прекращении войны России на Украине.

Также в пятницу состоялась их встреча с главой совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.

В эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

