20 декабря, 00:12
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 23712 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 17435 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 24475 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 34684 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 27733 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 53587 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 38214 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 19847 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19939 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Спецпосланник Путина отправляется в Майами для встречи с представителями Трампа

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Специальный посланник главы кремля Кирилл Дмитриев отправляется в Майами для встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Спецпосланник Путина отправляется в Майами для встречи с представителями Трампа

Специальный посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев отправляется в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, сообщение дмитриева в соцсети Х.

По дороге в Майами. Пока поджигатели войны всеми силами пытаются подорвать мирный план США по Украине, я вспомнил это видео из моей предыдущей поездки - свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи

- написал дмитриев под опубликованным видео на своей странице в соцсети Х.

Как пишет Reuters, российский источник заявил, что встреча дмитриева с украинскими переговорщиками не предусмотрена.

Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются

- заявил собеседник агентства.

Встреча в Майами состоится после переговоров в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, проведенных Виткоффом и Кушнером ранее на этой неделе в попытке достичь соглашения о прекращении войны России на Украине.

Также в пятницу состоялась их встреча с главой совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Напомним

Накануне секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация завершила серию переговоров в США с американскими и европейскими партнерами. По его словам, стороны договорились о продолжении совместной работы в ближайшее время.

В эти выходные в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине.   

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине19.12.25, 22:32

Вита Зеленецкая

