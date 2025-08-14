Громадянам та бізнесу з прифронтових територій спрощують життя: звільнили від ключових держзборів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке полегшить життя громадянам та бізнесу з прифронтових територій. Відтепер вони звільнені від сплати за низку важливих державних послуг - від реєстрації нерухомості до видачі свідоцтв та внесення змін до даних про бізнес. Про це повідомили в Мінюсті, пише УНН.

Деталі

Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, жителів тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій, а також бізнесу, який змушений був змінити місцезнаходження через війну.

Зокрема, скасовано оплату за:

державну реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень;

витяги та відомості з Державного реєстру прав та ЄДР у паперовій формі;

держмито за шлюб, зміну імені та повторну видачу свідоцтв;

проставлення апостиля на документах.

Отримання послуг в електронному вигляді через Портал "Дія" залишається платним. Спрощений режим діятиме протягом усього воєнного стану та ще місяць після його завершення.

Рішення покликане зменшити фінансове навантаження на постраждалих від війни і забезпечити безперешкодний доступ до найнеобхідніших реєстраційних послуг.

