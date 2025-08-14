Громадянам та бізнесу з прифронтових територій спрощують життя: звільнили від ключових держзборів
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України звільнив громадян та бізнес з прифронтових територій від сплати за низку державних послуг. Це стосується реєстрації нерухомості, видачі свідоцтв та змін до даних про бізнес.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке полегшить життя громадянам та бізнесу з прифронтових територій. Відтепер вони звільнені від сплати за низку важливих державних послуг - від реєстрації нерухомості до видачі свідоцтв та внесення змін до даних про бізнес. Про це повідомили в Мінюсті, пише УНН.
Деталі
Зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, жителів тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій, а також бізнесу, який змушений був змінити місцезнаходження через війну.
Зокрема, скасовано оплату за:
- державну реєстрацію прав на нерухомість та їх обтяжень;
- витяги та відомості з Державного реєстру прав та ЄДР у паперовій формі;
- держмито за шлюб, зміну імені та повторну видачу свідоцтв;
- проставлення апостиля на документах.
Отримання послуг в електронному вигляді через Портал "Дія" залишається платним. Спрощений режим діятиме протягом усього воєнного стану та ще місяць після його завершення.
Рішення покликане зменшити фінансове навантаження на постраждалих від війни і забезпечити безперешкодний доступ до найнеобхідніших реєстраційних послуг.
