У застосунку "Дія" знову запрацювали послуги для водіїв
Київ • УНН
У застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги, що працюють в автоматичному режимі. Відновлено заміну техпаспорта та перереєстрацію транспорту.
В застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги, які працюють у повністю автоматичному режимі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на "Дію".
Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного знову доступні в застосунку "Дія"
За їх даними, послуги працюють, як і раніше, в автоматичному режимі.
Замовляйте в "Дії". Сервісний центр МВС перевірить документи, а "Укрпошта" доставить новенький техпаспорт і номерні знаки - у найближче відділення або кур'єром просто до ваших дверей
Нагадаємо
З 4 серпня заміна техпаспорта та перереєстрація авто через застосунок Дія тимчасово була недоступна. Команда сервісу та МВС працювали над відновленням роботи.
Понад 150 тисяч авто перереєстрували через "Дію"07.08.24, 15:43 • 13383 перегляди