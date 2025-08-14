У застосунку "Дія" знову запрацювали послуги для водіїв

В застосунку "Дія" знову доступні всі водійські послуги, які працюють у повністю автоматичному режимі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на "Дію".

Разом з Головним сервісним центром МВС виправили технічні несправності - заміна техпаспорта та перереєстрація транспортного знову доступні в застосунку "Дія" - заявили в пресслужбі.

За їх даними, послуги працюють, як і раніше, в автоматичному режимі.

Замовляйте в "Дії". Сервісний центр МВС перевірить документи, а "Укрпошта" доставить новенький техпаспорт і номерні знаки - у найближче відділення або кур'єром просто до ваших дверей - пояснили в "Дії".

Нагадаємо

З 4 серпня заміна техпаспорта та перереєстрація авто через застосунок Дія тимчасово була недоступна. Команда сервісу та МВС працювали над відновленням роботи.

